"Бажання перемогти затьмарює все": відомий воїн АТО підірвав мережу чесним постом про вибори

Відомий блогер-десантник, ветеран АТО Валерій Велікжанін, більш відомий як Валера Ананьєв, звернувся до українців перед другим туром виборів президента з яскравим посланням.

Він засудив, що суспільство стало занадто ворожим через політичні розбіжності і закликав співгромадян не втрачати тверезість мислення, роблячи свій вибір. Пост Ананьєв опублікував на своїй сторінці у Facebook, де він став хітом. Всього за годину допис зібрав 1,3 тис. лайків, 266 коментарів і 225 репостів.

"Про вибори. Перший і останній раз. Мені огидно дивитися на те, що відбувається. Мені огидно від того, що обидва кандидати в своїх технологіях використовують найниціші людські пристрасті, щоб чітко відокремити своїх прихильників. Бажання перемогти в цій боротьбі затьмарює все, що є доброго і світлого в людині, і не залишається майже нічого. Готові на все: на підступність, обман, зраду, демонстрацію спідньої білизни... Хіба що не вбивають один одного", — обурився він.

Вибори в Україні

Ананьєв також піддав жорсткій критиці тих лідерів думок, які протягом чотирьох років розпалювали ненависть, обзиваючи один одного і своїх або чужих прихильників різними прізвиськами (на кшталт "зрадофілов" або "порохоботів"). Ветеран вважає абсолютно недоречним, що такі підбурювачі тільки зараз згадали про те, що у них є співвітчизники, яких треба в чомусь переконати.

"Мені прикро бачити рівень освіченості мого народу, який готовий реготати з фарсу, злих безглуздих жартів, але не здатний побудувати хоч якусь логічну послідовність думок, щоб ухвалити зважене рішення. Рівень полеміки йде довкола: "твій кандидат алкоголік, а твій наркоман". Мене це ображає, я це ви, а ви це я. Мені болісно бачити, як мої друзі і знайомі сваряться один з одним, розходяться, навіть погрожують один одному. Спостерігати за цим боляче", — пише Ананьєв.

Підсумовуючи, він додав, що сам з радістю і великим задоволенням підтримав би чесного, компетентного, адекватного політика. Але його, на його думку, зараз в Україні немає. "Але обирати доведеться", — резюмував ветеран АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська письменниця Оксана Забужко написала, що в момент, коли українці отримали історичний шанс повністю змінити долю держави, вони ризикують бездумно перекреслити всі результати боротьби за незалежність на виборах. Письменниця вважає, що деякі виборці стягують країну назад у "всесвітню дупу".

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