Українець помер від COVID-19, віддавши свій кисень синові: волонтерка звернулася до влади

В одній із районних лікарень батько помер, віддавши свій кисень хворому на коронавірус синові.

Про це повідомила волонтерка Дана Ярова на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що діагноз COVID-19 був в обох пацієнтів і кисень кожному з них давали всього на 15 хвилин на день.

"Батько відмовився від своїх 15 хвилин на день на користь сина. Батько помер, сина продовжують лікувати. Тільки от не знаю, за померлого батька йому дають ще 15 хвилин кисню або вже ні", – написала вона.

Дана, яка сама пережила важку форму COVID-19, розповіла про свої відчуття під час хвороби.

"Хто не пережив ознаки задухи під час ковіду, не зрозуміє. І я начебто як спокійно до них ставилася, і в мене був концентратор, але на підкірці все одно цей моторошний страх, що наступного разу ти можеш не вдихнути. Я задихалася настільки, що не могла розмовляти. І ще раз, це я була з концентратором. А тепер уявіть людину, яка задихається добу, і їй на 15 хвилин дають подихати киснем. 15 хвилин на добу!!!!! Це, с*ко, просто гестапо, Освенцим у чистому вигляді... Ви, с*ко, влаштували геноцид. Дійсний геноцид нації", – заявила вона, звертаючись до членів пропрезидентської партії "Слуга народу".

Дана також розповіла про те, що проблемою закупівлі кисневих концентраторів займається волонтерка Леся Литвинова.

"Лесі знову дуже потрібні гроші на концентратори. Леся знову рятує тих, кому в лікарнях дають довідки: "Такий-то потребує кисню". А родичам кажуть: "Шукайте, де хочете". Ось "де хочете" – це у Лесі", – уточнила вона.

Волонтерка закликала всіх допомогти в закупівлі необхідного медобладнання: "І це найкраще, що ви можете зробити на сьогодні. Адже ми ще навіть не вийшли на плато стабілізації зростання захворюваності. Ми тільки ростемо".

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