Батьків зарізали, а сина повісили: спливли нові подробиці звірячого вбивства у Запоріжжі

З'явилися нові подробиці у справі щодо вбивствп сім'ї у Запоріжжі, де знайшли тіла чоловіка та жінка, а їх син був повішеним.

Виявилося, що син подружжя займався підприємництвом, зокрема вантажоперевезеннями, а також виробництвом абразивних матеріалів, передає Сегодня.

Дільничний місцевої поліції Максим Яковенко розповів, що сім'я убитих не потрапляла до поля зору правоохоронців. Сусіди у свою чергу припускають, що злочин стався, коли більшість мешканців були на роботі – багато з них не чули нічого підозрілого напередодні.

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У поліції стверджують, що вбиту 58-річну Оксану П. знайшли з перерізаним горлом, а її 60-річного чоловіка Олександра П. – з чотирма колотими ранами в області голови й тулуба. Правоохоронці не виключать, що до злочину причетний син пари, якого знайшли повішеним. Якщо це буде доведено в суді, то справу закриють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі у квартирі знайшли мертвою подружню пару та їх 25-річного сина.

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