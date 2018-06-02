В Україну повернувся "Синій кит": психолог розповіла про небезпеку

Поновлення спроб самогубства серед учасників групи "Синій кит" в Україні пов'язане з тим, що батьки підлітків віддали виховання і спілкування зі своїми дітьми на відкуп різним гаджетам.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила психолог Наталя Шестак.

"Дуже часто зараз наші діти більше спілкуються з телефонами та комп'ютерами, ніж з людьми. По душам поговорити і немає з ким. Батьки зайняті і самі провокують: "Ой, посидь в інтернеті". Тобто батьки пристосувалися до того, що телефон і комп'ютер - це зручно. Але тоді давайте спостерігати, що він з дитиною робить. Батьки розслабилися і перестали контролювати. Настає критична точка довіри, що з того боку сидять боги, які все знають і нічого поганого не зроблять", - зазначила фахівець.

За її словами, через таку ситуацію підростаюче покоління просто розучується спілкуватися в реальному світі.

"Коли ми пишемо через комп'ютер, то немає емоційної подачі, ми тільки пишемо текст. Ми передаємо інформацію, але не зчитуємо емоційно один одного. Виходить якось холодно. Коли я пишу "Я люблю тебе" в комп'ютері, там немає емоцій, там немає голосу. Діти, які ростуть на комп'ютері, вони технічно більш розвинені, але ділитися емоціями вони можуть не так, як ми", - підкреслила вона.

При цьому психолог розповіла, з якими проблемами зіткнеться це покоління в дорослому житті.

"Швидше за все, це люди які будуть вибухові в емоціях. Спокійний, спокійний, але якщо потім стикається з голими емоціями, немає досвіду, немає практики, то це більше істерика. Нормальне життя, це коли є всі емоції. І радість, і горе, і роздратування. Нездорова людина - це людина, яка не вміє користуватися цими емоціями. Люди, які сидять в інтернеті, вони роблять зриви імпульсивнішими, яскравішими, різкішими. Наступному поколінню потрібно нам, батькам, підносити досвід, як висловлювати емоції не руйнуючи стосунків", - порадила Шестак.

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Як писав OBOZREVATEL, небезпечна віртуальна гра "Синій кит", яка прийшла в Україну з Росії, стала відома і в інших країнах. Про неї заговорили в Латвії, Італії і навіть в США.