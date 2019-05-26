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/Суспільство

"Бандера теж німець!" Зеленський розлютив росіян нюансом з історії України

13тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підкреслив українське походження видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського, чим розгнівав росіян.

На своїй сторінці в Facebook український лідер нагадав про ювілей - 130 років тому в Києві народився Сікорський.

"Рівно 130 років тому в Києві народився "вертолітний батько" - знаменитий українець Ігор Сікорський. Він є блискучим прикладом інноватора. Упевнений, що Сікорський завжди буде надихати нових українських винахідників не тільки у Київській політехніці, яка носить його ім'я, але і по всій Україні , яка щорічно збагачує світ новими талантами", - сказано в повідомленні.

Його пост викликав резонанс в Росії. Багато ЗМІ написали новини з заголовками "Авіаконструктора Сікорського записали в українці", "Зеленський назвав авіаконструктора Сікорського "знаменитим українцем".

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"Бандера теж німець!" Зеленський розлютив росіян нюансом з історії України
"Бандера теж німець!" Зеленський розлютив росіян нюансом з історії України

Також в мережі з'явилося безліч гнівних коментарів з цього приводу: "Це нібито відповідь б*ндерлогів про те, чим вони можуть пишається... І починають пригадувати тих, хто народився у Царській Росії і СРСР... Бо крім цього пишатися виявилося нічим, їхній улюблений "визволитель" Бандера і той виявився німцем", "Українська княгиня Ольга, хрещення України князем Володимиром, викопане Чорне море - чи не занадто квапливо Україна намагається вкрасти російську історію?", "І так і ні - жив і працював у Києві, потім у США. Це напевно наш загальний авіаконструктор. Якщо б не біг, то міг-би постраждати, а жив б у наш час - так взагалі не став-би ніким, бо наша молодь в Росії ніяк не затребувана, тільки в якості офіціантів або бойовиків. Один шлях - втекти".

"Бандера теж німець!" Зеленський розлютив росіян нюансом з історії України
"Бандера теж німець!" Зеленський розлютив росіян нюансом з історії України
"Бандера теж німець!" Зеленський розлютив росіян нюансом з історії України
"Бандера теж німець!" Зеленський розлютив росіян нюансом з історії України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 25 травня, на зйомках гумористичної програми "Ліга сміху" в Жовтневому палаці в Києві з'явився президент України Володимир Зеленський.

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Особи
Степан БандераВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Росіясоцмережі
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Свинопасы Мрию кетайцам за жратву продали, а вы Сикоорский!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Из воспоминаний семьи Свириденко, близких знакомых Сикорского : "...Поэтому Сикорский чем дальше, тем чаще употреблял не английский, а украинский язык. Особенно, когда мы затевали дискуссию о будущей самостоятельной Родине. Во всяком случае, когда он умирал, он осознавал себя американцем по гражданству и украинцем по происхождению и менталитету." Если бы Сикорский был кацапом - стал бы он говорить на украинском? Поляки кстати - то же считают Сикорского своим - не только кацапня хочет присоседится "с происхождением".
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Вна украинэ каждый президент тупее и смешнее предыдущего!
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