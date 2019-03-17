"Бандера прийде — порядок наведе": В'ятрович пояснив нападки Кремля на героїв України

Керівництво Росії через свою пропаганду завжди намагалося атакувати тих українців, хто зі зброєю в руках їй протистояв.

Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив керівник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. За його словами, Росія дійсно вибирала і вважала для себе небезпечними тих, хто були готові зі зброєю в руках боротися проти неї. Окрему увагу приділяється Степану Бандері, Іванові Мазепі та Симону Петлюрі.

"Але в будь-якому випадку, дійсно, надзвичайний пропагандистський натиск Росії по цим фігурам зіграв теж роль в тому, що саме вони до сих пір найбільше привертають увагу українців. Тому, в цій надзвичайній популярності того ж Бандери, або Петлюри, або Мазепи — велику роль зіграла і російська пропаганда", — вважає історик.

Володимир В'ятрович

При цьому він додає, пропаганда багато в чому і стимулює дискусію, переосмислення ставлення до цих людей в українському суспільстві.

"Я вважаю абсолютно природним те, що в Україні зараз, у відповідь на всі ці пропагандистські зусилля Російської Федерації, відбувається активне переосмислення минулого. І, напевно, так само є природною реакція більшості українців, які налаштовані антиросійськи, те, що головні російські антигерої стають поступово героями в Україні", — упевнений В'ятрович.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, В'ятрович висловився про відміну вихідних на травневі свята.

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