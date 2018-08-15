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"Бандера грає на бандері": Ніцой розповіла про конфуз у дитячому таборі

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Українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой обурилася через те, що під час її роботи в дитячому таборі у Карпатах більшість з її підопічних не знали, хто такий Степан Бандера (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За її словами, дивна ситуація сталася, коли вона з вихованцями учила повстанську пісню, в якій фігурувало ім'я лідера ОУН. Подробиці казусу Ніцой розповіла в ефірі телеканалу ZIK.

"Ми багато з дітьми співали. Чергували жартівливу пісеньку і якусь повстанську, оскільки це такий героїчний край, армія УПА. І ось в одній пісні є: "Бандера поведе нас, прощай моє дівча". Питання: "Діти, ми співаємо з вами пісню "Гей-гу, гей-га": хто такий Бандера?" З 60 дітей тільки двоє знали, хто такий Бандера. Відповідь дітей: "Бандера – це той, хто грає на бандері". У мене просто немає слів. Це значить, учителі вчать зі своїми дітьми, ось так чолом уперлися в програму, й оскільки в програмі такого не було, то вони про це з 12-річними дітьми ще не читали", – висловила своє здивування Ніцой.

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У зв'язку з цим письменниця дорікнула українським педагогам тим, що вони не обговорюють з юним поколінням теми, які зараз вкрай хвилюють суспільство. Однією з таких вона назвала і ставлення до постаті Бандери

"Наше суспільство кипить, а діти ізольовані вийшли від цього процесу. Вчителі, ви повинні з ними обговорювати, що в суспільстві відбувається, чи ні? Більш того, є розпорядження Міністерства освіти про те, що у нас є день УПА і в цей день потрібно розповідати дітям, що таке УПА. Це означає, що ці всі вчителі не розповідали їм про УПА і, відповідно, не розповідали їм про Бандеру. Вчителі, вам два! " – гнівно підсумувала Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой розповіла про досвід штрафування вихователів у таборі за відмову розмовляти з дітьми українською мовою. Разом із тим, для дітей ніяких покарань не передбачалося, проте за українську мову вони отримували заохочення.

Особи
Лариса НіцойСтепан Бандера
Місце
Україна
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Респект автору ! Коли в суспільстві достатньо таких людей , мразота у вигляді срусского міра і тому подібний гній , не приживається ..
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