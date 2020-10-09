Балух при тямі, але нічого не пам’ятає – лікарі
Балух уже може перебувати без апарату ШВЛ
Почав говорити, але ще дезорієнтований
Якщо буде подальший прогрес, його переведуть із реанімації
Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух одужує через місяць після того, як його побили в Києві і він упав у кому.
Як написала у Facebook народна депутатка Ірина Геращенко з посиланням на лікарів-кураторів Балуха, пацієнт при тямі, без апарату ШВЛ.
"Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає", – йдеться в повідомленні.
Лікарі зазначили, що потрібен час, адже це наслідки важкої травми.
"Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть, нарешті, з реанімації", – додала Геращенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексв'язня Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані і прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його намагалися убити.
У поліції Києва заявили, що в побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.
9 вересня стало відомо, що Балуха під'єднали до апарату ШВЛ.
10 вересня повідомили, що Балух перебуває в медикаментозному сні.
Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на два місяці підозрюваного в жорстокому побитті Балуха.
Ірина Геращенко повідомила, що стан Балуха, який потрапив до лікарні після побиття, має позитивну динаміку.