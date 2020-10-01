Балух прийшов до тями після важкого побиття і коми
На 49-річного Балуха напали 8 вересня в Києві
Ексв'язень Кремля перебував в медикаментозній коми
33-річного підозрюваного у побитті Балуха суд заарештував
Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух, який після побиття в Києві, перебував у медикаментозному сні, прийшов до тями.
Про це у Facebook повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Вона передала інформацію про стан Балуха від лікарів.
"Пацієнт стабільний, розплющує очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємося", – написала Геращенко.
Раніше, 28 вересня, Геращенко повідомляла, що Балух знаходиться в стабільному стані, але у нього "повної свідомості ще немає". Колишнього в'язня Кремля готували до самостійного дихання.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексв'язня Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані і прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його намагалися убити.
У поліції Києва заявили, що у побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.
9 вересня стало відомо, що Балуха підключили до апарату ШВЛ.
10 вересня стало відомо, що Балух перебуває в медикаментозному сні.
Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на 2 місяці підозрюваного у жорстокому побитті Балуха.
Ірина Геращенко повідомила, що стан Балуха, який потрапив до лікарні після побиття, має позитивну динаміку.