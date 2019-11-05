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5 листопада • оновлено в 09:48
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"Бабине літо" затримається: з'явився рекордний прогноз щодо України

2.6т Читати матеріал російською

В Україні щонайменше іще на п'ять днів затримається "бабине літо", хоча не обійдеться без опадів.

Як уточнюють синоптики, потужний циклон накрив Європу і додав тепла Україні, тому температурний режим зараз на півтора градуси вищий за норму. У зв'язку з цим Центральна геофізична обсерваторія зафіксувала рекордну для листопада температуру – 14,9 градусів, передає ТСН.

Зазначається, що найпрохолодніше найближчими днями буде на заході і півночі – до +15. При цьому на Одещині очікується мало не літня погода – до +22.

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На Харківщині тим часом оголосили штормове попередження – жовтий рівень небезпеки через пориви вітру. Рятувальники закликають людей триматися подалі від рекламних щитів або опор електропередач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 5 листопада, в Україну разом із потеплінням прийде дощова і похмура погода.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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