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27 вересня • оновлено в 18:32
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Бабине літо і мокрий сніг: синоптики дали неоднозначний прогноз на жовтень в Україні

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Синоптики прогнозують, що жовтень, другий місяць осені, буде тепліше багаторічної норми в Україні.

Як пише "Метеопрог", рясні дощі не передбачаються, в першій половині місяця втримаються сонячні дні, у другій - з'являться опади, але вони не будуть інтенсивними, так як настане типове бабине літо.

Вночі та вранці в більшості регіонів будуть спостерігатися заморозки. Локально стовпчики термометрів опустяться до -5.

Осіння погода

Осіння погода

РБК-Україна

Також приплив мас арктичного повітря в кінці місяця, спровокує опади мокрого снігу.

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Погода в жовтні: з'явився детальний прогноз по Україні

При динамічній зональній циркуляції атмосфери в жовтні існує ризик сильних вітрів. Особливо потужних на півночі країни і в гірських масивах.

Проблемою в жовтні будуть тумани, які значно обмежать видимість, до менш 100 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині листопада в Україні синоптики прогнозують перший сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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