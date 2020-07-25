Азовське море позеленіло: відпочивальники поскаржилися на нову проблему

На зміну медузам і морським блохам на узбережжя Азовського моря прийшли зелені водорості.

Як повідомляє РИА Мелитополь, море позеленіло в селі Приморський посад на дикому пляжі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб увійти в море "на дикунах" потрібно подолати перешкоду у вигляді зеленої жижі. Купатися в такій воді бажання відразу пропадає. Проте, відпочивальників на дикому пляжі багато", – пише видання.

Берег виглядає у занедбаному стані, постійно спостерігаються гори сміття, його ніхто не вивозить. Свою потребу відпочивальники справляють у море.

Азовське море позеленіло ria-m.tv

Азовське море позеленіло ria-m.tv

Азовське море позеленіло ria-m.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пляжі Азовського моря заполонили величезні медузи. А українці скаржаться, що в воді їх ще й кусають морські блохи. Вчений пояснює – основна причина в підвищенні температури і забрудненні води.

Детальніше про те, що відбувається з нашими морями і ріками, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.