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Азовське море атакували медузи: туристи показали моторошні відео із курортів

Марина Ліснічук
Суспільство
1,4 т.
Популярний курорт України атакували медузи

Курорти на Азовському морі атакували медузи.

Узбережжя Азовського моря після сильного шторму вкотре вкрилося тисячами медуз, що жахає відпочивальників.

У мережі вони діляться свіжими відео із пляжів, на яких тепер знову неможливо нормально відпочивати (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно безліч медуз, яких хвилями прибило до берега – купатися в такій морській наважуються одиниці.

Всіяне медузами Азовське море

Всіяне медузами Азовське море

Крім того, померлими морськими мешканцями усіяний навіть білосніжний морський пісок на пляжах.

"Море" медуз на узбережжі Азовського моря

"Море" медуз на узбережжі Азовського моря

Туристи-автори відео, які приїхали саме в такий час на курорти Азовського моря, від відпочинку не в захваті, адже повноцінним його на морі з такою кількістю медуз не назвеш.

Азовське море атакували медузи

Азовське море атакували медузи

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному українському курорті Кирилівка Азовське море біля узбережжя заполонили медузи. Їхнє нашестя пов'язано з підвищенням солоності моря, яке є незворотнім процесом.

УкраїнаАзовське море
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