Азовське море атакували медузи: туристи показали моторошні відео із курортів

Узбережжя Азовського моря після сильного шторму вкотре вкрилося тисячами медуз, що жахає відпочивальників.

У мережі вони діляться свіжими відео із пляжів, на яких тепер знову неможливо нормально відпочивати (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно безліч медуз, яких хвилями прибило до берега – купатися в такій морській наважуються одиниці.

Всіяне медузами Азовське море

Крім того, померлими морськими мешканцями усіяний навіть білосніжний морський пісок на пляжах.

"Море" медуз на узбережжі Азовського моря

Туристи-автори відео, які приїхали саме в такий час на курорти Азовського моря, від відпочинку не в захваті, адже повноцінним його на морі з такою кількістю медуз не назвеш.

Азовське море атакували медузи

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному українському курорті Кирилівка Азовське море біля узбережжя заполонили медузи. Їхнє нашестя пов'язано з підвищенням солоності моря, яке є незворотнім процесом.