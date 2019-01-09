Ажіотаж навколо ''зникнення'' Томосу: що відбувається

Томос про автокефалію української православної церкви відправили в Стамбул, хоча у вівторок, 8 січня, з'явилися декілька суперечливих заяв. У Туреччині документ мають підписати 11 членів Синоду Константинопольського патріархату, і тільки після цього він повернеться в Україну.

Чому Томос покинув Україну і чи є це приводом засумніватися у його законності — розбирався OBOZREVATEL.

Що трапилося

5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій офіційно підписав Томос про автокефалію. Церемонія проходила в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. На наступний день документ вручили Православній церкві й особисто Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Церемонія пройшла під час божественної різдвяної літургії.

Не дивлячись на церемонію, у ПЦУ заявили, що Томос має на деякий час повернутися у Стамбул. Причина — не всі архієреї підписали документ.

Епіфаній

Як заявив представник митрополита Київського і всієї України отець Іван Сидор, річ у тому що Синод Вселенської патріархії засідає 9 числа кожного місяця, а Томос був виданий 6 січня. Зараз же документ доставлять у Стамбул, там під час Синоду 9 січня його підпишуть архієреї, а потім він знову повернеться в Україну.

"Синод Константинопольського патріархату засідає щомісяця, 9 числа. Рішення про передачу Томосу було 6 січня, за три дні до Синоду. Тому така процедура. Це нормальні речі", — розповів Сидор.

За словами релігієзнавця Олександра Сагана, Томос уже в Туреччині. Зараз у Константинополі завершують останні офіційні процедури.

Томос

"За моїми даними, документ зараз у Стамбулі. Його підписують синодали, а вже через декілька днів його повернуть назад у Київ", — розповів він OBOZREVATEL.

Щоправда, невеликий десонанс внесли в Міністерстві культури України. Там заявили, що "Томос зберігатимуть у Трапезному храмі Софії Київської, доступ буде вільний щодня із восьмої ранку до шостої вечора" і про ніякий Стамбул немає мови.

Ймовірно, у цьому контексті йшлося саме про постійне місце розташування документа про автокефалію.

Томос же дійсний?

Так, Томос — офіційний документ, який повноцінно визнає і канонізує Православну церкву України. Це OBOZREVATEL підтвердив Митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота).

"Зараз багато говорять про нібито неправильность Томосу, про відсутність підписів і так далі. Але фактично він був офіційно представлений і вручений, тому проблеми немає", — пояснив Митрополит.

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Як вважає Архієписком Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), із технічної точки зору Томос — рішення Вселенського Патріарха і Священного Синоду про автокефалію, внесене у відповідний Кодекс. Тому "задню" у цьому процесі ніхто давати не буде, а підписи архієреїв — лише одна з технічних деталей процесу.

"Тому ставити під сумнів дійсність Томосу на тій підставі, що там поки немає підписів синодальних митрополитів — означає підозрювати Вселенського Патріарха в публічному неправдомовстві. Адже Його Святість поставив підпис на грамоті, засвідчуючи, що в Кодексі Патріархату відповідне рішення вже написане і підписане", — роз'яснив ситуацію Зоря у Facebook.

Що буде далі?

Перше — формування організаційних структур, церковних "міністерств". Про це раніше говорив і Епіфаній. Після 6 січня почався процес формування Синодальних відділень.

"Предстоятель — це глава. А для того, щоб церква була повноцінною, потрібні відповідні органи — Священний синод, Архієрейський собор, Синодальне управління. Після отримання Томосу протягом місяця-двох-трьох ми вже повинні повністю сформувати це тіло", — підкреслив Епіфаній .

Друге — збільшення кількості парафій і мирян в ПЦУ. Зараз уже йде процес переходу храмів під юрисдикцію нової церкви. Як прогнозують окремі священики і релігієзнавці, після офіційного отримання Томосу в регіонах України почнеться перехід прихожан у нову церкву. Але не виключено, що процес затягнеться на роки.