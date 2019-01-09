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Ажіотаж навколо ''зникнення'' Томосу: що відбувається

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Томос про автокефалію української православної церкви відправили в Стамбул, хоча у вівторок, 8 січня, з'явилися декілька суперечливих заяв. У Туреччині документ мають підписати 11 членів Синоду Константинопольського патріархату, і тільки після цього він повернеться в Україну.

Чому Томос покинув Україну і чи є це приводом засумніватися у його законності — розбирався OBOZREVATEL.

Що трапилося

5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій офіційно підписав Томос про автокефалію. Церемонія проходила в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. На наступний день документ вручили Православній церкві й особисто Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Церемонія пройшла під час божественної різдвяної літургії.

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Не дивлячись на церемонію, у ПЦУ заявили, що Томос має на деякий час повернутися у Стамбул. Причина не всі архієреї підписали документ.

Епіфаній

Епіфаній

Як заявив представник митрополита Київського і всієї України отець Іван Сидор, річ у тому що Синод Вселенської патріархії засідає 9 числа кожного місяця, а Томос був виданий 6 січня. Зараз же документ доставлять у Стамбул, там під час Синоду 9 січня його підпишуть архієреї, а потім він знову повернеться в Україну.

"Синод Константинопольського патріархату засідає щомісяця, 9 числа. Рішення про передачу Томосу було 6 січня, за три дні до Синоду. Тому така процедура. Це нормальні речі", розповів Сидор.

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За словами релігієзнавця Олександра Сагана, Томос уже в Туреччині. Зараз у Константинополі завершують останні офіційні процедури.

Томос

Томос

"За моїми даними, документ зараз у Стамбулі. Його підписують синодали, а вже через декілька днів його повернуть назад у Київ", розповів він OBOZREVATEL.

Щоправда, невеликий десонанс внесли в Міністерстві культури України. Там заявили, що "Томос зберігатимуть у Трапезному храмі Софії Київської, доступ буде вільний щодня із восьмої ранку до шостої вечора" і про ніякий Стамбул немає мови.

Ймовірно, у цьому контексті йшлося саме про постійне місце розташування документа про автокефалію.

Томос же дійсний?

Так, Томос офіційний документ, який повноцінно визнає і канонізує Православну церкву України. Це OBOZREVATEL підтвердив Митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота).

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"Зараз багато говорять про нібито неправильность Томосу, про відсутність підписів і так далі. Але фактично він був офіційно представлений і вручений, тому проблеми немає", пояснив Митрополит.

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Як вважає Архієписком Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), із технічної точки зору Томос рішення Вселенського Патріарха і Священного Синоду про автокефалію, внесене у відповідний Кодекс. Тому "задню" у цьому процесі ніхто давати не буде, а підписи архієреїв — лише одна з технічних деталей процесу.

"Тому ставити під сумнів дійсність Томосу на тій підставі, що там поки немає підписів синодальних митрополитів означає підозрювати Вселенського Патріарха в публічному неправдомовстві. Адже Його Святість поставив підпис на грамоті, засвідчуючи, що в Кодексі Патріархату відповідне рішення вже написане і підписане", роз'яснив ситуацію Зоря у Facebook.

Що буде далі?

Перше формування організаційних структур, церковних "міністерств". Про це раніше говорив і Епіфаній. Після 6 січня почався процес формування Синодальних відділень.

Ажіотаж навколо ''зникнення'' Томосу: що відбувається

"Предстоятель це глава. А для того, щоб церква була повноцінною, потрібні відповідні органи Священний синод, Архієрейський собор, Синодальне управління. Після отримання Томосу протягом місяця-двох-трьох ми вже повинні повністю сформувати це тіло", підкреслив Епіфаній .

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Друге збільшення кількості парафій і мирян в ПЦУ. Зараз уже йде процес переходу храмів під юрисдикцію нової церкви. Як прогнозують окремі священики і релігієзнавці, після офіційного отримання Томосу в регіонах України почнеться перехід прихожан у нову церкву. Але не виключено, що процес затягнеться на роки.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Митрополит ЕпіфанійЄвстратій (Зоря)
Місце
Україна
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Четвертые сутки Россия пылает... По скрепам и "Третьему Риму" удар ! Не падайте духом РЕЙХсПастырь Гундяев ! Не хнычьте Онуфрий, терпите кошмар !
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Цирк на дроті
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Крым Андрей
Крым Андрей
ЕбашьРусню Андрей, юмор у вас, селян, непритязательный.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Алексей Смирнов, в магазине сувениров : - А что это у вас за крыса ? - Это не крыса, это бюст Путина В.В. ! - Охуеть ! Дайте ДВЕ ! )))
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Неканоническая СЕКТА стукачей и вертухаев "РПЦ" канула в Лету как дерьмо-наследие Совецкого Союза и Сралина !
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