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14 лютого • оновлено в 07:35
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/ Суспільство

"Аж страшно": росіянин розповів правду про життя в Криму і втік з півострова

6.1т
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Росіянин Ілля Донецьків, який спробував переїхати з Ленінградської області в захоплений Росією Крим, поскаржився на життя на півострові.

Він вирішив повернутися на батьківщину і описав безліч мінусів життя на анексованою території. Свої аргументи він опублікував на каналі в YouTube. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

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"Низькі зарплати (в 2-3 рази нижче, ніж в ЛО!) – якщо ви працюєте. Низька платоспроможність населення і туристів теж – якщо планується бізнес. Реальний приклад: "Ну да, я тут товаришеві днями кажу, позич 20 тис., а він мені – "Позич 20 тисяч, для мене це як доторкнись до місяця". Поганий рівень сервісу скрізь, де надаються послуги, можуть нагрубити на рівному місці і погано виконати свою роботу", – поскаржився Донецьків.

Також його не влаштувало сумний стан медицини. У Криму виявилася висока вартість і убогий асортимент ліків.

"Висока вартість частини продуктів, електроніки та інших побутових товарів. Мало товарів хорошої якості за прийнятними цінами. Відсутність (практично) мережевих магазинів. Відсутність нормальних банків. Проблема з дозвіллям, воно є, але необгрунтовано дорого, або там все сумно, навіть в банальні кафе сходити або розоришся або це буде СРСР", – повідомив росіянин.

Також він розповів про відсутність міжнародних рейсів з аеропорту, регулярних і чартерів, а також путівок.

"Проблеми з оформленням віз (немає консульств) та з отриманням можуть бути проблеми. Проблеми з інтернет-замовленнями." Аліекспресс "постійно вигадує нові способи не давати робити замовлення з Криму. У кого робота пов'язана з інтернетом зазнають труднощів. Гугл вважає Крим Україною. відзначити ваш бізнес на карті він не дасть. з рекламою в фейсбук/інстаграм так само будуть проблеми і ще з безліччю інших іноземних сервісів", – продовжив росіянин.

Крім того, він поскаржився на високу вартість доставки і завищені ціни на машини. За словами Донецкова, люди в Криму продають б/у речі за скаженими цінами.

"Грубі порушення ПДР (червоний, подвійна суцільна), створюють аварійні ситуації постійно. Корупція. Настільки сильніше, що аж страшно. Крим просто розкрадають. Якщо порівнювати Крим з Якутією – то звичайно так, це все не актуально і після Якутії в Криму буде рай", – підсумував росіянин.

Він також підкреслив, що єдиним плюсом Криму вважає клімат, на цьому позитивні моменти закінчуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше житель Сімферопольського району в включеному Криму Костянтин Захаров поскаржився на життя на півострові.

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Автор
Катерина Луговська
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иш как москалики завыли значит чистая правда)))и к стати с паспортом где стоит прописка Крым РФ невозможно выехать никуда только в РФ в ЕС не пускают и в другие страны тоже))))))
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Зато путина ботксная рожа на стене
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Крым расстаётся с xoxляцкой ментальностью, быстро и навсегда.
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