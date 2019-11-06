"Аж серце затремтіло!" Фото осінньої Одеси викликали захват у мережі

У мережу виклали серію фотографій осінньої Одеси. На знімках - і знамениті дворики, і море, і парки, і коти, і, самі одесити. Користувачі захоплюються фото.

Автор світлин одеський фотограф Сергій Рістенко.

Теплий листопад: красоты осенней Одессы Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

(Щоб подивитися всі фото доскрольте сторінку до кінця)

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Теплий листопад: краса осінньої Одеси Sergey Ristenko/Facebook

Користувачі соцмережі так коментують ці фото:

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Відзначимо, що за прогнозами синоптиків тепла погода протримається в Одесі до кінця листопада.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн НАТО - Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії.

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