"Аж серце затремтіло!" Фото осінньої Одеси викликали захват у мережі

У мережу виклали серію фотографій осінньої Одеси. На знімках - і знамениті дворики, і море, і парки, і коти, і, самі одесити. Користувачі захоплюються фото.
Автор світлин одеський фотограф Сергій Рістенко.
Теплий листопад: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
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Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Теплий листопад: краса осінньої Одеси
Sergey Ristenko/Facebook
Користувачі соцмережі так коментують ці фото:
Відзначимо, що за прогнозами синоптиків тепла погода протримається в Одесі до кінця листопада.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн НАТО - Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії.
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