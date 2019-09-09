Автор інсталяції "Крісло мера" розкрив таємні символи артоб’єкта

У Дніпрі дедалі популярнішою серед містян стає інсталяція "Крісло мера" на з’їзді з Центрального мосту (вона розташована на місці колишньої будки ДАІ).

Вага металевого артоб’єкта сягає майже пів тонни, а його поверхню складають випнуті краї арматури – як символ будівництва. Головна мета інсталяції – дати всім охочим відчути, наскільки зручно сидіти у кріслі міського голови Дніпра.

"Усі ми знаємо, що наш мер – будівник, котрий відбудовує наше місто останні п’ять років. Ніхто до нього не наважувався таке робити (йдеться про ремонт Центрального мосту. – Ред.). Жоден міський голова. Хотілося висловити пошану нашому меру в цьому витворі. Ми вирішили зробити йому дещо брутальну, але модернову пам’ятку", – розповів автор проєкту Олег Україна.

За його словами, ідея такої інсталяції з’явилася після укладеного парі. Задум вдалося оформити фактично за пів години. Далі допомогли меценати. Щоб втілити ідею у життя, знадобився тиждень. Для створення крісла використали обрізки арматури, які до того планували віддати на металобрухт. Жодних бюджетних коштів на це не витрачали.

Олег Україна розповів також, що спочатку була ідея загострити краї арматури. Однак пізніше від цього відмовилися. Тепер на кріслі всидіти все ж можна, але недовго. Сам проєктувальник протримався у "Кріслі мера" трохи більше хвилини.

Автор інсталяції переконаний, що його проєкт стане одним із туристичних символів Дніпра і привертатиме увагу як до себе, так і до капітально відремонтованого Центрального мосту. До речі, зробити селфі у "Кріслі мера" можуть усі охочі.

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