Автобуси розбиті камінням: українці з Уханя "прорвалися" у Нові Санжари

Евакуйовані з Китаю українці і громадяни інших країн прибули в санаторій у Нових Санжарах Полтавської області.

Як повідомило видання "РБК-Україна", перед тим як автобуси заїхали на територію санаторію, відбулася сутичка між силовиками та місцевими жителями (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

За даними "Укрінформу", в деяких автобусах розбили скло, коли вони проїжджали через протестувальників. Люди кидали в них каміння.

NewsOne зазначає, що місцеві жителі ведуть себе агресивно, лаються матом.

Евакуйовані українці та іноземці 14 днів будуть знаходитися в обсервації, щоб виключити можливість поширення коронавируса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує новий коронавірус. Між силовиками і місцевими жителями відбулися сутички, є постраждалі.

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