Авіакатастрофа в Ірані: українець розповів, як дивом врятувався від смерті

Українець Андрій Бузаров збирався летіти 8 січня на літаку, який розбився в Тегерані, але переніс політ на 9 січня.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Нічого собі новина зранку. Добре, що я кілька днів тому взяв квиток на рейс Тегеран-Київ на 9 число, а не на 8, хоча спочатку мав вилітати 8", – зазначив українець.

Бузаров повідомив, що він планував вилітати 8 числа, але в МАУ йому порекомендували купити на 9 січня, оскільки він був дешевший.

"Організатори конференції наполягли, щоб я купив квиток на 8, бо не була передбачена оплата за готель, але я взяв все ж таки на 9 і сам сьогодні оплатив ще один день у готелі, щоб полетіти бортом МАУ", – поділився він.

Андрій Бузаров Facebook Бузаров

Квиток Facebook Бузаров

Квиток на літак Facebook Бузаров

Андрій Бузаров Facebook Бузаров

Підтвердження рейсу Facebook Бузаров

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде важко впізнати через високий ступінь пошкоджень.

Рятувальники виявили чорний ящик українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!