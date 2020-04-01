Аваков назвав дату закінчення карантину в Україні за оптимістичного сценарію

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що в Україні карантин можуть продовжити до 15 травня.
Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Подивимося, як будуть розвиватися події в Європі, яку хвиля вірусу накрила раніше нас. Але, якщо чесно, треба бути реалістами. Моя точка зору: країна почне повертатися до нормального життя лише до 15 травня. І це припущення оптиміста", – написав він.
Арсен Аваков
Аваков підкреслив, що завершення карантину залежатиме від розвитку ситуації та успішності в боротьбі з COVID-19.
"Поки карантин скасовано тільки в Китаї. Країни навколо нас щодня посилюють заходи обмежень. Від Польщі, яка з 1 квітня вводить більш жорсткий режим карантину, до комендантської години в Ніцці й заборони виходити на вулиці у Франції, Іспанії, Італії, в тій же Москві та Нью-Йорку", – додав він.
Нагадаємо, що раніше Арсен Аваков повідомив, що карантин в Україні через пандемію коронавірусу може бути продовжений до другої половини травня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спершу Кабмін оголосив про введення карантину в Україні на період з 12 березня до 3 квітня, проте недавно було ухвалено рішення продовжити його до 24 квітня.
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв про те, що карантин і режим НС в Україні готові будуть скасувати раніше, але тільки в тому разі, якщо поширення коронавірусу буде зупинено.
Кабмін дозволив продовжити діяльність в умовах карантину сільськогосподарським підприємствам, ветеринарним клінікам і зоомагазинам.
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