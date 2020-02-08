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9 лютого • оновлено в 03:16
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Катували і били своїх: експолонений "ДНР" заявив про побратимів-зрадників

12.3т
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Експолонений "ДНР" Станіслав Асєєв заявив, що інший учасник обміну – Євген Бражников – бив його.

Про це звільнений журналіст і блогер заявив в інтерв'ю "Тиждень.ua". Асєєв розповів, що були ув'язнені, які співпрацювали з адміністрацією, виконували її накази, зокрема, про побиття інших бранців, щоб самим уникнути тортур.

Серед них, за словами журналіста, були звільнені Бражников і Олексій Кусков: "І Бражников, і Кусков били мене особисто. Останній у листопаді 2017 року відбив мені нирку. Вони увірвалися в нашу камеру посеред ночі й переламали всіх".

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Боржників, як сказав він, "часто діяв на власний розсуд, без будь-яких наказів".

Журналіст додав, що він вже дав свідчення про це в Офісі генпрокурора і Службі безпеки. Його заяву зареєстрували.

За словами Асєєва, Бражников розповідав іншим ув'язненим, що він "багато чого може розповісти і буде корисний" в Україні: "Як тільки нас вивезли на українську сторону, Бражникова стали бити прямо в автобусі, і тільки військові врятували його від самосуду".

Асєєв розповідав про це і на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським: "Він зателефонував голові СБУ, і там йому сказали, що займаються Бражниковим. Тобто їм точно відомо про злочини цієї людини".

Станіслав Асєєв

Станіслав Асєєв

Аргумент

Як писав OBOZREVATEL, раніше Станіслав Асєєв, який повернувся в результаті великого обміну, розповів, як у 2017 році потрапив до рук терористів в окупованому Донецьку.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Обмін полоненими
Особа
Станіслав Асєєв
Місце
Україна
Теги
обмін ДНР
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Опущенный вложил своего папика.
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1
0
Смирнов Василий
Смирнов Василий
Обычные украинцы,типичные,ничего особенного
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3
1
ttt ta
ttt ta
Свидомиты валят свидомитов. А где же рука Кремля?
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4
2
Он Алекс
Он Алекс
ttt ta, У тебя в жопе
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