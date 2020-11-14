Арестович похвалився 33 бойовими виходами в зоні ООС і сімома нагородами
Він призначений радником і спікером української делегації в ТКГ з інформаційної політики з 28 жовтня
У 2017 році заявляв, що нібито не вважає Україну частиною Європи
Крім цього, говорив, що не є патріотом
Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів про свої 33 бойових виходи в зоні ООС, а також про сім відомчих нагород.
На прохання журналістки телеканалу OBOZREVATEL Христини Бондаренко уточнити цю інформацію відповів відмовою. Він заявив, що це нібито може нашкодити українським військовим, які перебувають в зоні ООС.
Арестович розповів, що ходив на Донбасі за лінію фронту. На уточнювальне питання про його участь в бойовому виході у 2018 році в районі Краматорська відповів, що це була Світлодарська дуга.
"Скажімо так: я не з тих, хто про це розповідає. Про героїчні ці сторінки. Ти перша людина, яка запитала мене про це за сім років моєї публічної діяльності", – сказав спікер.
Він підкреслив, що пам'ятає всі свої бойові виходи.
Журналістка уточнила, що всі відомості про Арестовича мають загальний характер, без будь-якої конкретики, а свідків його бойових заслуг нібито немає.
"Є свідки, але я завжди працював з людьми, які не базікають", – відбив той.
Він також сказав, що має сім відомчих нагород.
"Сьома наздогнала недавно – це іменна вогнепальна зброя", – уточнив спікер української делегації в ТКГ.
На його думку, про те, за що вручені ці нагороди, треба питати начальство.
"А що поганого в тому, щоб сказати, де це було? Як це було?" – поцікавилася журналістка.
"Там просто зараз йде та сама метушня, не треба про це розповідати, де ми і як виходили, це не треба. Може зашкодити хлопцям, які там досі", – відповів Арестович.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Арестович прокоментував скандальну заяву про Донбас віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Той в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" назвав Донбас "пухлиною" і "ментально хворий територією".