Про идиотов и бюрократов во время эпидемии!

Город Днепр через ProZorro приобрёл аппараты ИВЛ, которые уже третий день стоят на таможне. Согласно постановлению Кабмина от 20 марта # 224 и приложению к нему этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС. Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу # 21 без проволочек.

Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией.

Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре.

Але, гараж, Шмигаль, или кто-нибудь, кто есть живой. Справку дайте!

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