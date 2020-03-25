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25 березня • оновлено в 14:33
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Геннадій Корбан
Геннадій Корбан
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Аппараты ИВЛ застряли на таможне: из-за бюрократов могут умереть люди

2.2т
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Про идиотов и бюрократов во время эпидемии!

Город Днепр через ProZorro приобрёл аппараты ИВЛ, которые уже третий день стоят на таможне. Согласно постановлению Кабмина от 20 марта # 224 и приложению к нему этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС. Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу # 21 без проволочек.

Аппараты ИВЛ застряли на таможне: из-за бюрократов могут умереть люди
Аппараты ИВЛ застряли на таможне: из-за бюрократов могут умереть люди

Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией.

Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре.

Але, гараж, Шмигаль, или кто-нибудь, кто есть живой. Справку дайте!

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Автор
Геннадій Корбан Геннадій Корбан
Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Геннадия Корбана
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