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27 вересня • оновлено в 18:40
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Антін Мухарський
Антін Мухарський
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Дволикий Янус українського сепаратизму

5.2т

Останнім часом ми з концертами та презентаціями книжок об'їхали усю Україну - від Слов'янська і Краматорська до Новояворівська і Долини. Після концертів - обов'язкова автограф-сесія і особисте спілкування.

На Львівському Форумі, Київському Арсеналі, Дніпровській книжковій чи Запорізькій толоці біля наших стендів завжли багато людей, з якими я вступаю в особистий вербальний, мистецький та емоційний контакт.

Багато хто дивується побачивши 'зірку' в зоні прямого доступу... 'Шо отак просто стоїть, фотографується і роздає автографи....А ну зараз піду підколю його питанням про Сніжану та аліменти... ги-ги-ги...'.

Новини
Бандера – не я!

Мало хто здогадується, що ця доступність і близькість до народу - вкрай важка емоційно виснажлива робота, яку я проводжу з метою зрозуміти: який він справжній наш український народ? Бо пишу нову книжку і мені життєво необхідно провести ці польові дослідженя, адже 'найбільш цікаві персонажи' ретельно збираються у заповітний нотатник з метою подальшої класифікації та мистецького опрацювання.

З НОВОГО... Зараз мандруємо Заходом України. Серед численних голосів вдячності і щирої підтримки після концертів все частіше лунає 'галицький шепіт' УКРАЇНА ПО ЗБРУЧУ!!! В різних варіаціях: від лагідної культурницької сепарації до оголошеня ГНР (Галицької Народної Республіки), введеня латинської абетки, греко-католицтва як основної релігії, а ще поновленя монархії (є нащадки Василя Вишиваного).

Я й раніше стикався з цими явищами, виключно в мистецькому (екзотичному середовищі). Митцям - можна! Вони - люди святі....

Але коли вже пішло в простий народ в такій кількості, що кожного дня я чую : 'Україна по Збруч'.... То ча подати тривожний сигнал!!!

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"Наші люди" в Україні, або "Руський мір" в головах

Галицький сепаратизм - зворотнє обличчя сепаратизму донецького.

Панове, друзі, побратими й посестри...., якщо я - наддніпрянсьуий українець Антін Мухарський для вас недостатньо українець, а вигаданий професор антропології Орест Лютий - це те що треба!!! То я так само сумніваюсь в ваших розумових здібностях, як сумніваюся в розумових здібностях виборців президента Голобородька!!!!

Тому чути з ваших вуст 'Україна по Збруч' мені так само бридко, як чути з вуст проросійської сєпарні 'Україна по Днєпру'!!!

Брати і сестри галичани, напишіть будь-ласка що ви думаєте з цього приводу...

Заздалегідь вдячний!!

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Антін Мухарський Антін Мухарський
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
ОДНА,ЄДИНА,СОБОРНА УКРАЇНА!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Джонсон Саймон Ф., Крым чей? А , жопоголовый?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Від Сяну до Дону і від Прип'яті до Дунаю
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Шпиталева Людмила
Шпиталева Людмила
Підтримую Вашу думку, пане Антін! Я народилася в Калуші, до 19 років жила в Івано-Франківську, ще пам"ятаю його Станіславом! І ось з 1979 року живу в Києві! Але ніколи не розділяла Україну по Збруч, або Дніпро! Україна - ЄДИНА, СОБОРНА і ВІЛЬНА! А ті всі "шопоти" - то робота москальських шпіонів, які інтегрувалися у середовище і розхитують його на свою користь! Дякую Вам за велику роботу на просвітницькій і творчій ниві! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Шпиталева Людмила, еще одна лахудра с деменцией...
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