Насколько мы модем судить по комментариям наших читателей, большая их часть – взрослые или очень взрослые люди, многие из которых – совсем не простые, а некоторые из них, что называется "вхожи" в различные высокие кабинеты и тем не менее, большую их часть объединяет наличие детей. Причем, детей уже достаточно взрослых, а это значит, что они уже лично сталкивались с тем, когда дети впервые начинают осознавать себя взрослыми или равными взрослым. Иногда это проходит плавно, а иногда – с бурными дебатами, а то и скандалами.

Каждый выходит из этой ситуации по-своему, но наверняка многим приходилось вести переговоры с взрослеющим чадом "за жысть" или о том, кто такой взрослый человек. Очень часто получается, что взрослея, ребенок начинает осознавать свои права и либо начинает ими пользоваться, либо формирует какие-то свои требования, исходя из этих прав. В этот момент и возникает потребность восполнения пробелов ребенка, в определении самого состояния "взрослости".

В первую очередь ребенку поясняется, что пока он осмеливается утверждать свои права дома и если попробует в таком же стиле делать это вне тепличной обстановки, то очень быстро столкнется с реалиями жизни, а не с собственным представлением о ней. Далее идет простое пояснение о том, что не бывает прав, оторванных от обязанностей и процесс взросления как раз и связан с тем, что человек берет на себя обязанности и начинает пользоваться правами. Если же тебя интересуют права и совсем неинтересны обязанности, то ты – кто угодно, но не взрослый.

Кстати, формально взрослые люди тоже стараются получить как можно больше прав, не обременяя себя обязанностями, тогда их называют инфантильными, от французского слова, означающего – "ребенок". Но то же самое происходит и с целыми государствами. Некоторые из них бодро налегают на свои международные права, но вот обязанностями не складывается никак. Эти страны просто плюют на обязанности, продолжая пользоваться правами.

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В данном случае речь не о РФ, поскольку это уже клиника, речь идет о европейских странах НАТО, которые накрыла волна инфантилизма. Все нулевые годы Германия и Франция, открыто стремились к расширению собственной самостоятельности и в частности – расширяли свои права в международных отношениях, стремясь уравняться по ним со Штатами. Дело дошло до того, что Штаты стали эвакуировать из Германии свои войска, поскольку Париж, а особенно Берлин, яро настаивали на том, что они сами прекрасно обеспечат безопасность как для себя, так и для европейских стран-членов НАТО.

Но вот пришел 20014 год, когда Москва начала первую, после Второй Мировой, войну в Европе. Тогда встал вопрос о том, что Путин уже перечеркнул все фундаментальные документы из области европейской безопасности и где намерен остановиться (и намерен ли вообще это делать) в своей агрессии.

Тогда выяснилось, что американских сил, которые были после войны размещены в Германии, уже нет, а собственных войск было достаточно лишь для того, чтобы устроить какой-нибудь парад или провести небольшое учение.

В общем, Бундесвер – основа континентальной обороны НАТО, оказался абсолютно неприспособленным для выполнения неотложных мероприятий для обеспечения безопасности партнеров по Альянсу. От 50% техники, включая корабли, самолеты, танки и прочее, оказались не в боевом состоянии, по различным причинам.

Хуже того, в связи с хроническим недофинансированием оборонного сектора, были приостановлены практически все программы модернизации вооружений. И армии европейских стран оказались вооруженными уже не современными образцами техники. 16 из 29 членов Альянса, хронически не выполняли обязательства по финансированию своих вооруженных сил из расчета не менее 2% валового внутреннего продукта. Кстати, ситуация не сильно изменилась и спустя 5 лет, то есть – сейчас.

Однако, российская угроза оказалась не просто очевидной, но и возрастающей и потому, компенсировать отставания континентальных армий от нужных кондиций, пришлось Вашингтону. Это выразилось в поэтапном возврате собственных военнослужащих и техники на континент и резкое увеличение финансирования программы Европейская Оборонная инициатива "EDI". С 2014 года она выросла на 650% примерно до $6,5 млрд. долларов и легла дополнительным бременем на американских налогоплательщиков.

Сейчас Европа и в частности – Германия, предпринимают меры для того, чтобы выровнять ситуацию, но уже понятно, что для этого понадобятся годы, возможно – десятилетия, а угроза существует уже сегодня и компенсируют ее ВС США.

Таким образом, с учетом изложенных выше примеров с детьми, невольно возникает вопрос о "взрослости" европейских стран, которые пытаются учить нас, как правильно организовывать оборону собственной страны. Похоже на то, что эти страны хоть и делают вид новых мировых лидеров, но это желание подкреплено лишь требованием расширения собственных прав, с хроническим игнорированием обязанностей.

Очень вероятно то, что формат европейской коллективной обороны может кардинально измениться, если ничего в этом плане не изменится, но мы все же надеемся, что Украине еще будет куда вступать и НАТО не развалится на странные блоки. В любом случае, Украина уже превратилась в бронированный кулак Европы и в любых раскладах мы займем достойное место. И конечно – мы победим!

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