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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Офис Зеленского перешел в совершенно секретный режим работы

29.3тЧитати матеріал російською

Всем известно, что в Украине уже нет администрации президента, а вместо нее имеется офис или кабинет. Судя по тому, как мало оттуда идет информации о деятельности самого президента, то он перешел даже не в секретный, а в совершенно секретный режим работы. Такой, что даже неизвестно, что там с законом о процедуре импичмента, ушедшим в сей офис на подпись.

В старые времена специального делопроизводство (может и сейчас так), классификация документов не для чужих глаз легко определялась по особой отметке в верхнем правом углу, где могло быть написано: для служебного пользования, секретно, совершенно секретно и особой важности. Может быть, есть еще более высокий уровень документов, но автору такого видеть не доводилось, а потому – кто его знает?

Но кроме пометки или "грифа" степень секретности можно было определить по характеру нумерации документа. Так, секретный документ имел номер, начинающийся с нуля, а перед номером совершенно секретного документа, стояло два нуля или "00". Кстати, совковые воинские части, нумерация которых начиналось с нуля, тоже были режимными.

Так вот, если офис или кабинет перешел в режим совершенной секретности, то ему смело можно вешать на борт или дверь эти самые два нуля. Те, кто в курсе – сразу поймут, что два нуля на двери – показатель особенной секретности, происходящего за нею.

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Итак, из этого самого кабинета с двумя нулями, поступила информация о том, что президент отбыл с рабочим визитом в столицу Канады – город Торонто. Такое сообщение сразу напомнило о том, что действующий президент обещал собрать себе команду профессионалов, которые покажут наивысший класс своей работы.

Надо сказать, что им это удалось буквально на втором месяце работы и через пару недель после отмены администрации и учреждения офиса. Кстати, чтобы всем было понятно, зачем это было сделано – поясняю. В случае реорганизации учреждения, можно легко уволить кого угодно и пересмотреть штат, как в сторону уменьшения численности, так и в обратную сторону. То же самое и с должностными окладами. Злые языки поговаривают, что народа в офисе стало больше и заработки у них стали куда более жирными, чем прежде.

С другой стороны – чего не сделаешь для профессионалов? Итак, этот самый кабинет с двумя нулями сделал для президента Украины то, чего ни одна администрация не смогла сделать для предшественников. Да что там? Ни одному первому лицу мира не удавалось посетить с рабочим визитом Торонто, столицу Канады. Их везли в Оттаву, называя именно ее столицей.

В этой связи, стоит упомянуть приглашение президента США, в котором он предлагает президенту Украины встретиться для переговоров в столице США – Майами. Этот визит переплюнет просто всех коллег, особенно европейских, и те просто изойдут слюной от зависти.

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Безусловно, это будет новый и ценный опыт, поскольку до этого новый президент Украины встречался только с президентом Франции в ее столице Ницце и с канцлером Германии в столице Бонне. Возможно, его примет столица Польши Сопот и столица Литвы Каунас, но расслабляться нет причины.

Дело в том, что сам президент Украины говорил о возможности личной встречи с президентом РФ. Понятно, что Путин в Киев не приедет, поскольку будет слышать песню о себе просто все время пребывания в столице Украины. Это значит, что действующему президенту придется ехать в столицу РФ, город Магадан, а как известно – туда легко попасть, а вот назад…

Так что кабинету с двумя нулями еще предстоит много плодотворной работы, прежде чем решать вопрос о визите в Колумбию. Хотя, кто знает, кто знает?

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінВолодимир ЗеленськийДональд Трамп
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:defence-line.org
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ivanov vlad
ivanov vlad
Не думаю что зебилы поняли насмешку... Мне тревожно за Украину. Жи ды лезут во власть. А где жи д, там нет жизни никому. иЗЕ веры нет...
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Koviazin Flexandr
Koviazin Flexandr
Смотрите, ЗЕбилы, на своего кумира. Через день-два это видео будет под грифом "00" https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=l14DCDRL8co
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
В Колумбію спецборт уже злітав. В першу чергу. Тепер весь офіс показує чудеса.
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