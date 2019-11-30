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1 грудня • оновлено в 06:25
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"Двох слів зв'язати не може!" Нардеп "Слуги народу" несподівано з'явився в проєкті Зеленського. Відео

16.6т
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У п'ятницю, 30 листопада, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Боблях з'явився на сцені гумористичного проєкту "Ліга сміху".

Раніше він у складі команди "Fazzers" брав участь у 5 сезоні шоу, а після вильоту пішов на парламентські вибори (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На "Зимовому кубку" ж команда з'явилася без Бобляха, показавши ролик про те, що той тепер став нардепом. Але парламентарій все ж вийшов на сцену.

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"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

Скріншот з відео

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

Скріншот з відео

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

Скріншот з відео

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

Скріншот з відео

"А що говорити?" – сказав він із розгубленим виглядом. "Ну хоч щось, ти ж депутат!" – посміявся над ним інший учасник команди.

"Щось він двох слів зв'язати не може", – прозвучало в бік Бобляха. "Що ти хочеш, мажоритарник", – потролив парламентарія на сцені його син.

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

Скріншот з відео

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

Скріншот з відео

У кінці програми Боблях разом зі своєю командою вийшов на вручення нагороди. Вони отримали кубок за найактуальніший номер.

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат, а в минулому актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков ( "Юзік") роздавав у Верховній Раді квитки на концерт "Вечірнього кварталу".

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Ліга сміху
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Коментарі
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Смішно
1
Цікаво
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Зелені перетворюють країну на посьміховисько.
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1
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"..."Слуга народа" Боблях вышел на сцену "Лиги смеха"...- вот-вот, это настоящее ЕГО место. Им всем надо переместить туда свои кресла. А в ВР с утра приходить и отмечаться. Меньше мусора будет в ВР, легче уборщицам.
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну и фамилийо...
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