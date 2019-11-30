"Двох слів зв'язати не може!" Нардеп "Слуги народу" несподівано з'явився в проєкті Зеленського. Відео

У п'ятницю, 30 листопада, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Боблях з'явився на сцені гумористичного проєкту "Ліга сміху".

Раніше він у складі команди "Fazzers" брав участь у 5 сезоні шоу, а після вильоту пішов на парламентські вибори (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На "Зимовому кубку" ж команда з'явилася без Бобляха, показавши ролик про те, що той тепер став нардепом. Але парламентарій все ж вийшов на сцену.

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху"

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху" Скріншот з відео

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху" Скріншот з відео

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху" Скріншот з відео

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху" Скріншот з відео

"А що говорити?" – сказав він із розгубленим виглядом. "Ну хоч щось, ти ж депутат!" – посміявся над ним інший учасник команди.

"Щось він двох слів зв'язати не може", – прозвучало в бік Бобляха. "Що ти хочеш, мажоритарник", – потролив парламентарія на сцені його син.

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху" Скріншот з відео

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху" Скріншот з відео

У кінці програми Боблях разом зі своєю командою вийшов на вручення нагороди. Вони отримали кубок за найактуальніший номер.

"Слуга народу" Боблях вийшов на сцену "Ліги сміху" Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат, а в минулому актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков ( "Юзік") роздавав у Верховній Раді квитки на концерт "Вечірнього кварталу".

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