В Администрации президента сменили дресс-код и разрешили носить шорты. Что ж, реформа, по всей видимости, соответствует масштабу личности.

Прекрасная тема, чтобы отвести внимание людей от того абсурда, что творится. Одномоментно переобутые судьи удовлетворяют иски Коломойского против Украины быстрее, чем они поступают. Лоукостеры выжимают, МАУ делают монополистом, хотя компания - дерьмо. Всё перестраивается под Коломойского.

Наголосовали, так наголосовали. В АП завели режиссёров, клоунов, пристроили весь "квартал".

Все идёт как надо, да? Однако, готовы ли зеленята потом отвечать за свою тупость? Вопрос риторический...

И не совсем понятно - дресс-код уже можно на хлеб намазывать или ещё нет?

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся