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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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Украинцы, ну вы и наголосовали!

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В Администрации президента сменили дресс-код и разрешили носить шорты. Что ж, реформа, по всей видимости, соответствует масштабу личности.

Прекрасная тема, чтобы отвести внимание людей от того абсурда, что творится. Одномоментно переобутые судьи удовлетворяют иски Коломойского против Украины быстрее, чем они поступают. Лоукостеры выжимают, МАУ делают монополистом, хотя компания - дерьмо. Всё перестраивается под Коломойского.

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Оказалось, что за Зеленского люди не голосовали...

Наголосовали, так наголосовали. В АП завели режиссёров, клоунов, пристроили весь "квартал".

Все идёт как надо, да? Однако, готовы ли зеленята потом отвечать за свою тупость? Вопрос риторический...

И не совсем понятно - дресс-код уже можно на хлеб намазывать или ещё нет?

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Автору. Хорошо сказано. Вот только этот вопрос вовсе не риторический: " Однако, готовы ли зеленята потом отвечать...? Отвечать придется всем Украинцам...
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Петров-сидоров Виталий
Петров-сидоров Виталий
И только Петя спасет миръ!!!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Климкин в костюме- всё равно, хуже Зеленского в шортах!
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