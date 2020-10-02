У Харкові провели ДНК-експертизи тіл жертв Ан-26: названо можливу дату прощання

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Місце катастрофи Ан-26

Церемонії прощання із загиблими курсантами та членами екіпажу літака Ан-26, який розбився в Чугуєві Харківської області, можуть відбутися вже наступного тижня (з 5 жовтня).

Про це в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 2 жовтня, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський. Трансляція програми велася на YouTube-каналі "Shuster online".

Олег Уруський на "Свободі слова".

"Сподіваюся, що на початку наступного тижня родичі, близькі загиблих зможуть попрощатися з тілами", – сказав Уруський.

Політик зазначив, що ДНК-експертизи тіл проводив Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

"Я відвідав цей центр у вівторок, переконався, що обладнання, яке там є, абсолютно найсучасніше", – повідомив віцепрем'єр-міністр.

Уруський додав, що проведення експертиз станом на 2 жовтня було фактично завершено.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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