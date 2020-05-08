АМУ звернулася до Зеленського щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування під час кризи в Україні

У п'ятницю, 8 травня, Правління Асоціації міст України звернулося до Президента України Володимира Зеленського щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування та забезпечення спільної роботи центральних органів влади та органів місцевого самоврядування в боротьбі з епідемією коронавірусу та економічною кризою.

Як повідомляє пресслужба АМУ, у зверненні йдеться, що Асоціація вважає неприпустимим протистояння центральної влади та місцевого самоврядування.

У зв'язку з цим, висловлено пропозицію надати органам місцевого самоврядування право, у визначених законом та Урядом межах, пом’якшувати умови карантину для громадян та суб’єктів господарювання. Аргументується це тим, що органи місцевого самоврядування відповідальні перед громадами за ситуацію в муніципалітетах, а тому повинні мати змогу на місцях ухвалювати рішення, залежно від конкретної ситуації в громаді.

АМУ звернулося до Зеленського щодо припинення тиску на місцеве самоврядування Новини Полтавщини

Також у Зверненні звернули увагу на кількість порушених кримінальних справ проти представників місцевого самоврядування, "обґрунтованість яких викликає величезні питання".

"В умовах економічної кризи та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, коли місцеве самоврядування забезпечує життєдіяльність міст, селищ та сіл, тиск правоохоронних органів і прокуратури несе пряму загрозу безпеці та життю громадян України, оскільки фактично паралізує роботу муніципалітетів з надання відповідних послуг", – зазначили в Асоціації.

При цьому в АМУ висловили переконання, що у нинішніх умовах державна влада та місцеве самоврядування мають діяти спільно з метою убезпечення громадян України від поширення коронавірусної хвороби та зниження впливу наслідків економічної кризи на добробут кожного українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шість міст України вирішили послабити карантинні обмеження раніше встановленого Кабміном терміну 11 травня.Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв жорстко відповісти на такі дії.

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