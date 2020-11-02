Американського добровольця, який воював на Донбасі, вирішили екстрадувати

У п'ятницю, 30 жовтня, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про екстрадицію американця Крейга Ленґа, який у 2015 році приєднався до "Правого сектора" та брав участь у бойових діях на Донбасі.

Як повідомив у Facebook сам Ленґ, рішення суду ще не набуло законної сили, його захист подасть апеляційну скаргу.

За даними "Радіо Свобода", Ленґ – колишній американський військовий, брав участь у бойових діях в Іраку і Афганістані. Прибув в Україну в 2015 році. Із добровольцями на фронті провів понад рік, служив на передовій в районі Світлодарської дуги.

У 2019 році Ленґа затримали, оскільки з’ясувалося – його оголошено в міжнародний розшук. В українській прокуратурі заявили, що отримали запит від правоохоронних органів США про екстрадицію американця.

Згідно з опублікованими матеріалами кримінальної справи, він разом із поплічником розмістив в інтернеті оголошення про продаж декількох одиниць зброї. У квітні 2018-го на пропозицію відгукнулася літня пара. Операцію домовилися провести в невеликому містечку у Флориді. Після того як подружжя прибуло в домовлене місце, Ленґ із товаришем, за версією слідства, застрелили покупців.

Правоохоронці припускають, вбивство сталося задля грабежу. Із собою в загиблих було три тисячі доларів.

За українським законодавством ці злочини – екстрадиційні: відповідають статтям 185, 187 і частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі.

Сам Ленґ стверджує, що не скоював тих злочинів, які йому інкримінують. За його словами, він припинив участь у війні на Донбасі і тепер живе цивільним життям, викладає англійську. Знайшов дівчину в Україні, яка народила йому дитину.

У випадку екстрадиції в США Ленґу загрожує смертна кара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі воював доброволець із Латвії з позивним "Вовк", який раніше брав участь у війні в Іраку.