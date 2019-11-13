"Алло, Косой?" Жительці Івано-Франківська влаштували "терор" фанати Зеленського

Жительці Івано-Франківська Юліані Антонюк уже чотири роки надзвонюють прихильники серіалу "Слуга народу". Вони запитують у неї про "Косого" та цікавляться, де борг у розмірі 100 тисяч доларів.

А все через те, що в одній зі сцен останньої серії першого сезону стрічки у зошиті "чорної бухгалтерії", яку знайшов "президент Голобородько", був записаний номер телефону жінки. Ним вона користується майже 15 років. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами Юліани, відколи серія вийшла в ефір, її телефон не замовкає. Водночас жінці ніхто не погрожував.

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"Чесно, у мене завжди якісь пригоди! Але така – це взагалі. Мені ніхто не хамив. Просто всім було цікаво: "Косой! Ну, і де ж ці 100 тисяч доларів?" Переважно російською. Спершу думала: може, помилилися", – зізнається жителька Івано-Франківська.

Вона зазначила, що сама "Слугу народу" не дивилася, тому одразу й не зрозуміла, що коїться. І лише згодом поцікавилася у тих, хто телефонував.

"Вони вирізали цей момент, скинули мені і буквально вимагали: "Та ви подивіться!" Їм було весело", – каже Юліана.

Юліані Антонюк чотири роки надзвонюють прихильники серіалу "Слуга народу". ТСН

Перші дзвінки її ще розважали, але з часом дедалі більше почали дратувати. Водночас міняти номер телефону, яким упродовж багатьох років користується винятково по роботі, вона не хотіла. З проханням прибрати її номер неодноразово зверталася до студії "Квартал 95". Однак жодного реакції з боку творців серіалу не було.

Згодом жінці зателефонував Євген Кошовий, який грав у серіалі дипломата, і попросив вибачення за кіноляп.

"Чорна бухгалтерія" із серіалу ТСН

"Ніхто ж не знав, що так вийде! Просто написали від балди", – зізнався актор.

Він також пообіцяв знайти тих, хто вписав у сцену номер телефону, не перевіривши, чи існує він насправді. Але відтепер його приховають від глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Богдан опублікував у мережі старий трейлер серіалу "Слуга народу", який був початком виборчої кампанії Володимира Зеленського. Про це Богдан повідомив у Facebook у вівторок, 17 вересня, вказавши на унікальність виборчої кампанії чинного глави держави.

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