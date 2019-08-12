Недавно скромно отмечали 140-летие со дня рождения Симона Петлюры, который много сделал для формирования Украинской государственности на обломках Российской империи, но не смог до конца понять важности сбережения и защиты ее территориальной целостности.

Симон Петлюра 24СМИ

В конце 1919 - начале 1920 гг. С. Петлюра искал новых союзников, которые бы помогли сохранить украинскую государственность. После прекращения борьбы с большевиками войск Германии и Австро-Венгрии, которые вернулись с территории Украины домой после подписания их странами капитуляции в Первой мировой войне, Антанта тоже не смогла удержать свои экспедиционные войска в борьбе с советской Россией, которая признала независимость Финляндии и Польши, но наотрез отказалась признать право украинцев на независимое государство.

Новини Поход на Москву

Большевики очень рассчитывали на ресурсный и людской потенциал Украины, и решительно боролись за ее захват. Они были очень сильной и организованной военной силой, которая вела мощную пропагандистскую работу по привлечению широких народных масс на свою сторону, заявляя о необходимости передачи фабрик – рабочим, земли – крестьянам, власти – народу. Многие представители трудящихся не устояли и поверили в декларированные красным Петроградом и его однопартийцами в Украине лозунги. Таким образом, национально-освободительное движение в Украине оказалось ослабленным.

Новини Тяжелые последствия войны

Большинство представителей рабочего класса в украинских промышленных городах (в основном восток и юг Украины) перешло на сторону большевиков, часть национального крестьянства колебалась, а промышленники и крупные землевладельцы Украины не собирались делиться своими богатствами с широкими народными массами. Директория, что пришла на смену гетману П. Скоропадскому, который ранее упразднил Украинскую Народную Республику (УНР), пропагандировала левые взгляды национально-демократического характера, что были чуждыми украинским капиталистам. Поэтому большинство местных богачей ставку делало на реставрацию Российской империи, под крылом которой им жилось спокойно и комфортно. На территории Украины интересы по восстановлению империи представляли белогвардейские армии генералов Деникина и Врангеля, которые украинскую независимость считали враждебной и поэтому жестоко боролись с войсками Директории на одном фланге, а с большевиками и их вооруженным крылом – красноармейцами, на другом.

С. Петлюра оказался в затруднительном положении. Представители Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) с центром во Львове требовали установления союзнических отношений с Деникиным и Врангелем, которых идейно считали к себе на много ближе большевиков. Но С. Петлюра как глава Директории небезосновательно считал белую гвардию не меньшим злом для Украины, чем красную. Директория никак не могла воспринимать имперские цели генерала Деникина, поэтому и боролась с его армией и большевиками.

При походе на Москву, как новую столицу советской России, войска генерала Деникина потерпели сокрушительное поражение, что вынуждало С.Петлюру искать новых союзников в борьбе с советами, которые становились главным врагом украинской государственности. И здесь на историческую арену выходит Польша со своей амбицией нанести сокрушительное поражение большевикам при огромной военно-материальной помощи стран Антанты. Для борьбы с красной Москвой у поляков были свои интересы. Прежде всего, стояла цель вернуть под свое управление земли западной Украины и западной Беларуси. Хотя это меньшие аппетиты чем территориальное содержание Речи Посполитой до 1772 года, то есть первого раздела Польши между Россией, Пруссией и Австро-Венгрией, тем не менее, Варшава, которая получила независимость из рук В.Ленина, претендовала на серьезные территориальные приращения к польскому государству.

В апреле 1920 г. С. Петлюра подписывает тайный договор с лидером Польши Ю. Пилсудским, который признавал территориальную независимость УНР в обмен на участие Директории в военном походе против большевиков. За этим договором Киев отказывался от западноукраинских земель – Галичины и Волыни, которые переходили под польское управление. Львов справедливо посчитал позицию Киева предательской. Хотя Ю. Пилсудский заявлял, что "без свободной Украины нет свободной Польши", однако, не сумев победить большевистскую Россию, он в 1921 г. заключил выгодный для Варшавы Рижский договор, согласно которому уже Москва отдавала Польше западную Украину и западную Беларусь. При этом поляки полностью "сдали" УНР, а армию Директории интернировали.

Это исторический урок всем будущим поколениям украинцев.

Вернусь в нашу реальность. Чтобы понять абсурдность позиции части современной Галицкой политической элиты о необходимости отказа от реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, как ненужных Украине, которые угрожают ее государственности, я бы сравнил это предложение с отказом С. Петлюры от Галичины и Волыни в пользу Польши весной 1920 года. Уступая Западную Украину Варшаве, С. Петлюра делал стратегическую ошибку, которую некоторые из его сторонников хотели дезавуировать, мол, все делалось во имя большой цели – сохранения украинской государственности. Во многом схожесть такой позиции и у упомянутых мною политиков: якобы наш приоритет - быстро реализовать вступление в ЕС и НАТО, а возвращенные Украине временно оккупированные территории Донбасса будут нас тормозить в этом процессе, поэтому они нам не нужны.

Уступка своих территорий для С. Петлюры закончилась крахом. Украине нельзя дважды наступать на те же исторические грабли.

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