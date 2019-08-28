В большинстве стран мира существует сложившийся электоральный раздел по регионам, который объясняется различием менталитета жителей одной страны в восприятии одних и тех же событий.

Во-первых, этот раздел может идти по национальному признаку: например, в Испании каталонцы и баски будут на выборах голосовать несколько иначе, чем в других провинциях страны. Во-вторых, по религиозному маркеру. В государствах, где находятся большие группы населения разного вероисповедания, могут по такому же признаку различаться политические наклонности.

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Например, в странах со смешанным католическим и протестантским населением поддержка различных политических сил может идти с учетом этого фактора. Подчеркну, что национальный и религиозный признак всегда будет важным в политических предпочтениях, но, конечно, не абсолютным. Есть также политические партии регионального масштаба, которые получают поддержку избирателей своего региона и в политических программах заточены на местный электорат.

Но есть еще один критерий политических предпочтений – он историко-географического характера, на который мы часто не обращаем внимание. Помните, как произошел избирательный раздел по регионам страны, во время президентских выборов 2004 года, который где-то сохраняется и сегодня? Север, центр и запад страны – за европейскую интеграцию, а юг и юго-восток Украины с большей ориентацией на Москву. Здесь вспоминали избирательные технологии с прицелом на разделение украинского общества, экономическое влияние и географическую близость ряда регионов к Европе или России. А я бы еще к перечисленным выделил исторический фактор в существовании различий менталитета разных регионов Украины.

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Север, центр и запад Украины – это регионы исконного автохтонного проживания славян. Эта часть Украины есть прародиной многих славянских народов из других славянских государств. Например, на территории современной Словакии и Чехии проживали кельты, которых потом вытеснили германцы, но в конце 5-го века н.э. туда приходят славяне с территории современной Украины. Во второй половине 6-го века н.э. славяне из территории Украины массово селятся на Балканском полуострове. Для сравнения, в район Пскова, Новгорода, Смоленска первые славяне приходят из территории Польши лишь в 8-ом веке н.э., а в Подмосковье – в 9-10 ст. Эта территория до славян была населена многочисленными финно-угорскими племенами, с которыми они и смешались, получив менталитет, в корне отличающегося от населения Киева, Чернигова, Галича. При этом финно-угорские традиции и культура становятся главенствующими в смешивании пришлых славян из Польши с местным населением.

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Южные и юго-восточные области Украины были населены еще с 12-го века до н.э. ираноязычными племенами, самыми известными из которых были киммерийцы, скифы, сарматы, а позже аланы. Таким образом, север, центр и запад Украины был все5гда славянским, а юг и юго-восток очень долго был неславянской территорией. Во 2-м веке н.э. в северное Причорноморье прибывают из Скандинавии германоязычные готы. В 4-м веке на юге и юго-востоке Украины появляются первые тюркоязычные кочевники – гунны, которые начинают вытеснять ираноязычных скифов и сарматов. На смену гуннам приходят авары, потом булгары, далее хазары. Хазаров сменили печенеги, а за ними шли торки. Большое переселение тюркоязычных кочевников замыкают половцы. Они становятся главным населением на юге и юго-востоке Украины во второй половине 11-го – первой половине 13-го веков. Все ираноязычные племена вытесняются, ассимилируются или уничтожаются. Единственным ираноязычным островом на территории современной Украины до прихода монголов оставалась Харьковщина, где проживали аланы.

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Интересно, что после разгрома половцами печенегов и торков последние находят пристанище на службе Киевского, Переяславского и Черниговского князей для помощи в борьбе с теми самыми половцами. Вдоль реки Рось, где исторически проживали славянские племена уличей, которые переселяются немного южнее и западнее, селится масса тюркоязычных – торки, печенеги, берендеи, ковуи и другие, которые смешиваются с местным славянским населением. Таким образом, в украинском мужском костюме появляются шаровары, в славянскую лексику вводятся сотни тюркских слов, становится популярным культ воина-всадника, что характерно именно для кочевых народов. Чуть позже казачеству в Украине становятся присущими кривая сабля и легкое копье, которое часто использовалось печенегами, торками, половцами. В антропологическом типе украинца уже массово фиксируются темноволосые и кареглазые. Здесь формируется своеобразный украинский менталитет с тюркским влиянием.

На юго-востоке Украины славяне появляются только в 14-15-ом веках, а на юге с конца 18-го века (ослабевание Турции и падение Крымского ханства). Поэтому имело ли это свое влияние на ментальную особенность местного населения? Конечно же, да. Учитывая миграции 19-20-ых веков, этническая картина в разных регионах Украины опять менялась, например, в западную Украину продолжают переселяться поляки (этот процесс начался в конце 14-го века), а в Крым и на Донбасс переселенцы из России. Но нужно всегда помнить о первичном этническом базисе. Ведь скифы, сарматы, печенеги, половцы часто оставались в местах своего традиционного обитания, смешиваясь с новыми переселенцами. Особенности их культуры, быта, поведения можно проследить и у части современного населения Украины. Это имеет свой отпечаток в поведенческой линии людей южных и юго-восточных регионов, что иногда переломляется в избирательных преференциях местного населения.

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