В эти месяцы практически неприметно в Украине прошло важное историческое событие – 380 лет со дня рождения и 310 лет со дня смерти Великого гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы, вклад которого в развитие украинской культуры и православной традиции просто огромный и современниками может еще до конца не оцененный.

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Родился будущий гетман в 1639 г. в семье украинского шляхтича. Он окончил Киево-Могилянский коллегиум, потом Краковскую академию, а также артиллерийские курсы в Голландии (Девентер). Отец И.Выговского занимал различные управленские должности в казацком войске Б.Хмельницкого, принимал участие в переговорах с московитами, а после смерти гетмана Хмеля поддерживал назначение на его место Ивана Выговского. Умер в 1665 г. и после смерти мужа мама И.Выговского становится монахиней, а уже в 1683 г. - игуменьей Киево-Печерского Вознесенского монастыря. Она прожила долгую жизнь, служа Богу и Церкви, и умерла в 1707 г. в Глухове, где заведовала женским монастырем. Она всю жизнь поддерживала сына Ивана материнскими советами, что помогали ему в сложных ситуациях борьбы с внутренними доносчиками, которые всегда хотели выслужиться перед Московским царем, постоянно обвиняя гетмана в желании освободить Украину от политических объятий Кремля, что было правдой, но гетман всячески скрывал, понимая жуткую мстительность самодержавия.

Еще в детстве И.Мазепа видел гетманов Б.Хмельницкого и И.Выговского. Будучи представителем шляхетского рода, в молодости служил в покоях польского короля Яна II Казимира. Он выполнял важные королевские дипломатические поручения. Потом он перебирается в Украину на службу к гетману И.Самойловичу, который использовал дипломатические умения И.Мазепы устанавливать хорошие контакты с нужными людьми. В то время необходимо было иметь доверенные отношения в Кремле, а И.Мазепа смог близко общаться с князем В.Голициным – фаворитом царевны Софьи, влиятельным боярином И.Шереметьевым, руководителем дипслужбы Петра I Ф.Головиным.

И.Мазепа женился на вдове Белоцерковского полковника, но в браке детей не имел. Его супруга умерла за семь лет до смерти гетмана, в 1702 г.

В 1687 г. казацкая Рада по настоянию князя Голицина избрала Ивана Мазепу новым гетманом, который до этого был генеральным есаулом. Через два года после дворцового переворота сам Голицин попадает в немилость и тучи сгущаются над головой украинского гетмана. Но для И.Мазепы все закончилось благоприятно, и он не был лишен гетманской булавы, как ни старались его "доброжелатели".

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Избравшись гетманом, И.Мазепа получил во владения значительные земельные угодья, рыбные ставки, ему была разрешена продажа водочных изделий, которая приносила большие барыши. Он сумел организовать работу рудников по добыче золота и серебра, которые превратили его в одного из богатейших людей не только Украины. Из этих денег он содержал казацкое войско, а также тратил значительные средства на поддержание образования и духовной жизни. Как меценат, И.Мазепа выделяет огромные средства на поправку церквей и монастырей, а также строительство новых. На позолоту купола Киево-Печерской лавры он выделил 20,5 тыс. дукатов; на строительство каменного мура, главного колокола и колокольни Киево-Печерской лавры – 73 тыс. дукатов; на позолоту митрополичьего собора в Киеве – 5 тыс. дукатов, на строительство храма св. Николая в Киеве выделил 100 тыс. золотых; на поддержку монастыря в Межигорье – 10 тыс. золотых; для Киевского коллегиума и братского монастыря – 200 тыс. золотых. Средства выделялись для строительства православной церкви в Вильнюсе и удержание Храма Господнего в Иерусалиме. И это только знаковые проекты, которые поддержал И.Мазепа. Всего за время его гетманства было построено 220 церквей, из которых 44 под его личным патронатом. При его содействии в 1701 г. Киево-Могилянский коллегиум получил статус академии, а в это же время новый Коллегиум создается в Чернигове.

С началом Северной войны Московского царства со Швецией казацкие войска принимают участие в изнурительных битвах в Польше и Прибалтике. Царь Петр потребовал от И.Мазепы переправить 20 тыс. казаков на строительство в топях Невы Петербурга. Там треть казаков умерла от болезней. Это возмутило украинского гетмана, который втайне стал готовить план объединения сил вместе с Швецией для выхода из-под опеки Москвы.

Выступление казаков И.Мазепа втайне планировал в 1708 г., но его письмо о необходимости нейтрализации московитов на Стародубщине было перехвачено стрельцами. Московская армия сразу пошла на гетманскую столицу и сожгла Батурин, а всех батуринцев жестоко казнила. Гетмана поддержали низовые казаки - запорожцы, так как верхнее полковое казачество оказалось в замешательстве, ибо официально до последнего момента от гетмана поступали указания по координации действий с армией московского царя Петра. По приказанию самодержавия, Московский патриархат отлучил И.Мазепу от церкви, что опять же сбило с толку всегда побожных украинских казаков. Поэтому большинство верховых полковых казаков остались вместе с московской армией. В битве под Полтавой в 1709 г. превосходящие силы Петра I, при полном доминировании в артиллерии, разбили шведские войска Карла XII и казаков И.Мазепы. В этом же году славный гетман И.Мазепа, который сделал в деле строительства церквей в Украине больше всех из знаковых фигур нашей истории, умирает.

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