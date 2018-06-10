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Актор Анатолій Пашинін пояснив, за що воює на Донбасі

4.1тЧитати новину російською

У своєму віці російський актор Анатолій Пашинін, який у 2017 році приєднався до українських бійців на сході, не може займатися побудовою держави, це доля "молодих хлопців", яким сьогодні 19-21 рік. Артист же може "розчистити для них майбутнє".

Про це Пашинін розповів в одному з інтерв'ю, фрагмент якого у своїй пропагандистській передачі використовував канал НТВ.

"Я не займаюся побудовою національної держави, мені 39 років і я точно розумію, що "куди?" Я бачив у нас хлопців, яким 19-21 - ось це мізки, ось це бачення світу. От вони побудують, а я можу тільки одне зробити - розчистити їм майбутнє", - зазначив Пашинін.

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Нагадаємо, зірка картини "Грозові ворота" Анатолій Пашинін сьогодні є бійцем 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії "Аратта".

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Особа
Анатолій Пашинін
Місце
Україна
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