"Африка наша!" РПЦ оголосила бойкот патріарху через Україну

Священний синод Російської православної церкви вирішив припинити поминання в своїх богослужіннях Олександрійського Патріарха Феодора ІІ. Причина – його визнання автокефалії Православної церкви України.

Про ключові пункти рішення Синоду розповів на своєму Telegram-каналі голова синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

За його словами, РПЦ висловила "глибоку скорботу у зв'язку з антиканонічними діями Патріарха Олександрійського Феодора, який вступив у спілкування з розкольниками".

Московські церковники також дорікнули йому підтримкою "вторгнення" Константинопольського патріархату в Україну, яким в РПЦ назвали приїзд екзархів до Києва восени 2018 року.

Також Легойда зазначив, що визнання ПЦУ Феодором II нібито не має соборного характеру і ухвалено ним одноосібно.

"Підтвердити неможливість поминання імені Патріарха Олександрійського Феодора в диптихах, а також молитовного та євхаристійного спілкування з ним. Зберегти церковне спілкування з архієреями Олександрійської православної церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають легалізацію українського розколу. Призупинити діяльність представництва (подвір'я) Олександрійського патріархату при Московському патріаршому престолі", – процитував Легойда рішення Священного Синоду РПЦ.

Очільник РПЦ Патріарх Кирил "Лента.ру"

Крім того, російські церковники постановили представництво Патріарха Московського при Патріархові Олександрійському перетворити на прихід РПЦ в Каїрі, а також вивести з юрисдикції Олександрійського патріархату парафії РПЦ, що знаходяться на Африканському континенті, надавши їм ставропігійний статус.

Також скандальний демарш РПЦ прокоментував на своїй сторінці у Facebook одіозний протоієрей Всеволод Чаплін. За його словами, російський Синод нібито ухвалив єдино правильне, канонічне і християнське рішення.

"Слава Богу! Ніяких компромісів, ніякого спілкування з тими, хто визнав розкол. Ніякої "єдності" з Феодором II, який відпав від єдності з Христом. Російські парафії в Африці, за великим рахунком, завжди були нашими, хоч греки і намагалися заявляти на них свої права. Нашими вони і залишаться – тепер в повній мірі", – погрозливо зазначив він.

Крім того, Чаплін нахабно зажадав, щоб в Стамбулі, Афінах і Олександрії церкви очолили православні першоієрархи, ймовірно, маючи на увазі священиків РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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