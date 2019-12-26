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26 грудня • оновлено в 17:09
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"Африка наша!" РПЦ оголосила бойкот патріарху через Україну

2.5т
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Священний синод Російської православної церкви вирішив припинити поминання в своїх богослужіннях Олександрійського Патріарха Феодора ІІ. Причина – його визнання автокефалії Православної церкви України.

Про ключові пункти рішення Синоду розповів на своєму Telegram-каналі голова синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

За його словами, РПЦ висловила "глибоку скорботу у зв'язку з антиканонічними діями Патріарха Олександрійського Феодора, який вступив у спілкування з розкольниками".

Московські церковники також дорікнули йому підтримкою "вторгнення" Константинопольського патріархату в Україну, яким в РПЦ назвали приїзд екзархів до Києва восени 2018 року.

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Також Легойда зазначив, що визнання ПЦУ Феодором II нібито не має соборного характеру і ухвалено ним одноосібно.

"Підтвердити неможливість поминання імені Патріарха Олександрійського Феодора в диптихах, а також молитовного та євхаристійного спілкування з ним. Зберегти церковне спілкування з архієреями Олександрійської православної церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають легалізацію українського розколу. Призупинити діяльність представництва (подвір'я) Олександрійського патріархату при Московському патріаршому престолі", – процитував Легойда рішення Священного Синоду РПЦ.

Очільник РПЦ Патріарх Кирил

Очільник РПЦ Патріарх Кирил

"Лента.ру"

Крім того, російські церковники постановили представництво Патріарха Московського при Патріархові Олександрійському перетворити на прихід РПЦ в Каїрі, а також вивести з юрисдикції Олександрійського патріархату парафії РПЦ, що знаходяться на Африканському континенті, надавши їм ставропігійний статус.

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Також скандальний демарш РПЦ прокоментував на своїй сторінці у Facebook одіозний протоієрей Всеволод Чаплін. За його словами, російський Синод нібито ухвалив єдино правильне, канонічне і християнське рішення.

"Слава Богу! Ніяких компромісів, ніякого спілкування з тими, хто визнав розкол. Ніякої "єдності" з Феодором II, який відпав від єдності з Христом. Російські парафії в Африці, за великим рахунком, завжди були нашими, хоч греки і намагалися заявляти на них свої права. Нашими вони і залишаться – тепер в повній мірі", – погрозливо зазначив він.

Крім того, Чаплін нахабно зажадав, щоб в Стамбулі, Афінах і Олександрії церкви очолили православні першоієрархи, ймовірно, маючи на увазі священиків РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Росія
Теги
Православна церква України РПЦ
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Добрыня .
Добрыня .
«религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». К. Маркс
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпы - те же негры! Только азиаты! (с)
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Junio Van
Junio Van
Кацaп Кацaпыч, ...сказал францюватый кугут из рагулестана )))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какие кацaпские богохульники! Истинные кацaпид@ры!
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