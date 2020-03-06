Адвокат назвав проєкт підозри Порошенку абсурдним документом

Проєкт підозри, яку підготували слідчі ДБР п’ятому президенту України Петру Порошенку, – це один з найабсурдніших документів з юридичної точки зору.

Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков. За його словами, навіть ті юристи, які не мають симпатії до лідера "Європейської солідарності", сказали, що це один з найабсурдніших документів, які вони бачили.

"Два дні тому в ЗМІ був витік інформації про проєкт підозри, наскільки нам відомо, цей проєкт був узгоджений керівництвом ДБР, і знову, наскільки відомо, генеральний прокурор Рябошапка відмовився його підписувати. Наслідком і причиною чого стала відставка генерального прокурора Рябошапки. При всій скандальності цієї ситуації навіть ті авторитетні юристи, які не мають прямих симпатій до Петра Порошенка, які коментували цей проєкт підозри, сказали, що це один з найабсурдніших документів, які вони бачили", – наголосив Новіков.

eurosolidarity.org

"Той факт, що наші опоненти зараз ідуть на відчайдушні кроки, на спробу затвердити нежиттєздатний, той, який суперечить закону і здоровому глузду проект підозри, на екстрене зняття Генерального прокурора, який її не хотів підтверджувати, говорить багато про що. Він показує, що в сфері кримінального провадження і суду та сторона, яка вимушена іти на відчайдушні кроки, розуміє, що знаходиться в програшному становищі", – переконаний Ілля Новіков.

Він також повідомив, що Шевченківський суд ухвалив рішення про закриття справи проти Порошенка і відкриття відповідного провадження за неправдиве повідомлення про злочин.

"Сьогодні у нас особливий день – ми будемо спілкуватися зі слідством абсолютно інакше, ніж це було досі. Досі це було одностороннє спілкування – вони як з кулемету видавали нові провадження і щотижня повідомляли скільки разів вони хочуть викликати на допит, щоб задати питання. Наступна повістка буде наша – це стало можливим завдяки Шевченківському суду, який ДБР дуже не хотіла бачити в цих справах. Шевченківський суд забезпечив нам предметну і конструктивну розмову з ДБР. У нас є конструктивні і підтверджені судом питання до слідчих, і сьогодні ми будемо спілкуватися про це", – зазначив Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд зобов'язав Державне бюро розслідувань розглянути і закрити кримінальну справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка щодо несплати податків під час продажу-купівлі каналу "Прямий".

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