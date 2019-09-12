"А як же медаль за Крим?" Цимбалюк публічно поставив на місце Захарову. Відео

Український журналіст Роман Цимбалюк вступив у дискусію з офіційним представником МЗС Росії Марією Захаровою через звільненого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Суперечка розгорілася в рамках брифінгу чиновниці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"А ви з Вишинським зустрічалися в Москві? А будете?" – запитала Захарова. "Звичайно, якщо буде така можливість. Я відкритий до спілкування", – відповів їй українець.

Цимбалюк публічно поставив на місце Захарову

Представник МЗС РФ вибухнула висловлюваннями про те, що українцям нібито на державному рівні забороняють спілкуватися з представниками російських ЗМІ.

Цимбалюк же нагадав, що Вишинський повинен відповісти перед Україною, за що його нагородили медаллю "За повернення Криму". Захарова огризнулася, що це далеко не головне. "Для України головне", – заперечив їй Цимбалюк.

"Я запитувала про інше, Романе. Я питала, ви можете дозволити собі як представник УНІАН нарешті зробити інтерв'ю з Кирилом Вишинським? Він відповість вам і про медаль, я так думаю, і на всі інші питання", – висловилася Захарова.

Примітно, що росЗМі подали те, що трапилося, як "тролінг" Захарової. Користувачі ж в коментарях присоромили росіян.

"Хто кого ще затролив. Хоч би не палились на весь світ. Так за що Вишинському медаль "За повернення Криму" дали? Особисто брав участь у захопленні чужої території чи, як зазвичай, пропагував по-старому? Маша ваша ще та "трольчиха", – написали в коментарях.

Марія Захарова затролліл українського журналіста Цимбалюка питанням, чи дозволять йому зробити інтерв'ю з Вишинським pic.twitter.com/nfwm31WLPt - RT російською (@RT_russian) September 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк яскраво осадив Захарову у відповідь на претензії з приводу несплати Україною членських внесків у СНД.

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