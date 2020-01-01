Головна Новини
1 січня • оновлено в 10:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"А раніше "факи" посилали!" Новорічне звернення Зеленського посварило українців

7.2т
Читати матеріал російською

Українці неоднозначно сприйняли відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яким він привітав їх із Новим 2020-й роком і Різдвом Христовим.

Промова глави держави в новорічну ніч транслювалася на багатьох українських телеканалах (щоб подивитися відео, поскрольте новину донизу). А в соцмережах жителі країни розповіли, що вони думають із її приводу.

Так, під статтею про звернення Зеленського на сторінці OBOZREVATEL у Facebook користувачі залишили майже 3 тисячі "лайків" і понад тисячу коментарів. Інші ж присвятили цьому окремі пости. Серед них як прості українці, так і відомі особистості, до того ж навіть представники інших національностей. Водночас думки людей сильно розділилися.

Новини
"Привітав господаря": українців розлютив новорічний дзвінок Зеленського Путіну

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скрін відео

"Ми почули концепцію нової держави, де не має значення нічого, крім назви", – наприклад, сказав народний депутат восьмого скликання Олександр Бригинець.

Іншим же не сподобалися слова президента про те, що любити потрібно всіх українців, якими б вони не були. На це звернув увагу журналіст, блогер і ведучий ВАТА TV Віктор Литовченко, згадавши терористів "Л/ДРН" і українських олікархов, які співпрацюють із країною-агресоркою Росією.

"А справді, яка різниця – ти генерал Кульчицький, Василь Сліпак, або Захарченко, Гіві, Мозговий і Дремов? Паспорти у них були однакові. Вони навчили нас жити в єдності і взаємній повазі одне до одного. Їм було все одно як названа вулиця і вони бачили майбутнє нашої країни однаковим. Пам'ятайте, що любити Україну – це любити всіх українців. Враховуючи Пушиліна, Пасічника, Поклонську, Медведчука, Шуфрича, Портнова, Януковича, Азірова, харківських терористів і безкарну беркутню. Яка вам різниця кого любити?" – підкреслив він.

Коментарі українців

Коментарі українців

Скриншот

А ось грузинський публіцист і професор університету Іллі Олег Панфілов похвалив Зеленського, підкресливши, що українці зробили хороший вибір.

"Під враженням новорічного привітання Зеленського – браво! Ніколи не думав, що буду захоплюватися такою формальністю – зазвичай нудно і марно, Порошенко робив це смішно, надуваючись від гордості й надмірної зарозумілості", – вважає він.

Коментарі українців

Коментарі українців

Скриншот

Не обійшлося і без порівняння промови президента Зеленського з тим, як її свого часу вимовляв його попередник на цій посаді Петро Порошенко.

"Ні. Не сподобалося. Нудно і бездумно. Ми зустрічали зі справжнім президентом", "Пам'ятайте, деякі раніше "факи" посилали П. А. на вітання, а зараз на брудершафт п'ють. Як змінюється час", "Ні разу не слухала його розмов!"," Не змогла до кінця дослухати – набір якихось фраз, які взагалі не мають зв'язку між собою... Із задоволенням слухала вітання 5-го президента України, Петра Порошенка – змістовно, влучно, як завжди мудро і далекоглядно!" , "Недодивилися через те, що одне бидло, яке все життя грабувало країну, розпочало свою трансляцію! Він колишній президент! Колишній! І дай Бог, щоб більше ніколи ним не став!", "А знімався походу на фоні декорацій кварталу. Ну що хлопці! Всіх вітаю! У нас, схоже, тепер два президенти!", "Гарне привітання, вперше за всю історію незалежної, мені було цікаво і зворушливо", "Сподобалося, дуже добре! Молодець! Краще сказано і все згадано, на відміну від минулих президентів! А Гімн до мурашок на шкірі! Дуже добре, дякуємо!", "Не дивилися, тому гидко!", "Дуже зворушливо! І приємно!" – коментували українці.

Коментарі українців

Коментарі українців

Скриншот

Коментарі українців

Коментарі українців

Скриншот

Коментарі українців

Коментарі українців

Скриншот

Коментарі українців

Коментарі українців

Скриншот

Коментарі українців

Коментарі українців

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в ніч з 31 грудня на 1 січня привітав громадян країни з Новим роком-2020 і Різдвом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марта Рок
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
видео Новий Рік-2020
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
92
5
Смішно
4
Цікаво
10
Сумно
37
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Пиздеть не мешки ворочать,а музычка,декорация,режиссеры все сбацают,а вы олени,идите к кассе супермаркета.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну за то наших вытащил от чурок из плена,и ещё далеко не факт что он карлика просто за нос водит ))))))он же артист он все сыграть может))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну очевидно, что х*хлы хотели услышать, что очередной год был очень "тяжким" и о том, что уср*ина в следующем году 100% победить Россию.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги