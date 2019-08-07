"А на коліна не став?" Дзвінок Зеленського Путіну розлютив мережу

Телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним викликала шквал критики в соціальних мережах.

Користувачі засуджували як сам факт дзвінок лідеру країни-агресора, і то з яким формулюванням Зеленський звернувся до Путіна.

Так, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан зазначив, що такі переговори з Путіним до добра не приведуть.

"Попросив вплинути Путіна "на ту сторону". What? На яку сторону, якщо агресор Російська Федерація і це відомо всьому світу. Цікаво через скільки карлик з імперськими амбіціями стане не агресором, а миротворцем з таким підіграванням до нього", – зазначив він.

Спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян додав, що українці для Путіна – ніщо.

"Так відривається реальність. Для путінського режиму все 40 млн населення України – це не іграшки, це – ніщо. Витратний матеріал для досягнення своїх цілей. Втім, як і 140 млн росіян", – написав він в мережі.

"А от цікаво, коли Зеленський зателефонував Путіну і попросив його перестати вбивати наших людей, він сказав чарівне слово "будь ласка"? Якщо сказав, то це нас набагато наблизить до миру", – зазначив в Facebook відомий український хірург Дмитро Козлов.

Путін і Зеленський

Народний депутат Ігор Луценко підкреслив, що в зв'язку з дзвінком Зеленського Путіну, представникам фракції "Слуги народу" в парламенті не варто здійснювати ряд помилок.

"Хлопці, зараз вас головне завдання – не повторити шлях фракції блоку Петра Порошенка. Саме БППшніки зробили Порошенка те, чим він є зараз. Саме вони дозволили йому підписувати і реалізовувати політику подвійних стандартів – з Росією нібито війна, але з Путіним слід дружити і торгувати, а війну зупиняти як громадянську", – пояснив він.

Луценко додав, що немає ніякої "сторони" на Донбасі, окремої від Путіна. Так само, як немає окремої від Москви боку в Абхазії, в Південній Осетії, в Придністров'ї і в інших утворених Росією штучних республіках.

"Я знаю, що багато хто з вас, особливо ті, хто балотувався по центральній і західній Україні, обіцяли виборцям визнавати російську агресію російською агресією. Без цього ви, ймовірно, не потрапили б до парламенту. Тому зараз для вас момент істини", – акцентував політик.

Експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець порадив Зеленському перестати читати ЗМІ, які "фігово позначаються на розумовій діяльності".

"Ще пару таких "дзвінків Путіну" після загибелі наших бійців на фронті, і пан Зеленський поїде не в новий офіс, а куди в інше місце. Рейтинги і народна довіра – речі досить примхливі", – зазначив він в мережі.

Заступник шеф-редактора "Обозревателя" Ганна Молчанова коментуючи заяву Зеленського, підкреслила, що війна в Україні це "не іграшки в солдатики".

"І це з 2014 року не іграшки в солдатики. Це війна. Вчора (6 серпня) загинули четверо наших воїнів", – написала вона в мережі.

Крім того, в коментарях користувачі мережі відзначали, що даний дзвінок Путіну є "ганьбою" для України: "А на коліна не став? Позорище!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що має намір провести телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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