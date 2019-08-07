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"А на коліна не став?" Дзвінок Зеленського Путіну розлютив мережу

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Телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним викликала шквал критики в соціальних мережах.

Користувачі засуджували як сам факт дзвінок лідеру країни-агресора, і то з яким формулюванням Зеленський звернувся до Путіна.

Так, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан зазначив, що такі переговори з Путіним до добра не приведуть.

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"Попросив вплинути Путіна "на ту сторону". What? На яку сторону, якщо агресор Російська Федерація і це відомо всьому світу. Цікаво через скільки карлик з імперськими амбіціями стане не агресором, а миротворцем з таким підіграванням до нього", – зазначив він.

Спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян додав, що українці для Путіна – ніщо.

"Так відривається реальність. Для путінського режиму все 40 млн населення України – це не іграшки, це – ніщо. Витратний матеріал для досягнення своїх цілей. Втім, як і 140 млн росіян", – написав він в мережі.

"А от цікаво, коли Зеленський зателефонував Путіну і попросив його перестати вбивати наших людей, він сказав чарівне слово "будь ласка"? Якщо сказав, то це нас набагато наблизить до миру", – зазначив в Facebook відомий український хірург Дмитро Козлов.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Народний депутат Ігор Луценко підкреслив, що в зв'язку з дзвінком Зеленського Путіну, представникам фракції "Слуги народу" в парламенті не варто здійснювати ряд помилок.

"Хлопці, зараз вас головне завдання – не повторити шлях фракції блоку Петра Порошенка. Саме БППшніки зробили Порошенка те, чим він є зараз. Саме вони дозволили йому підписувати і реалізовувати політику подвійних стандартів – з Росією нібито війна, але з Путіним слід дружити і торгувати, а війну зупиняти як громадянську", – пояснив він.

Луценко додав, що немає ніякої "сторони" на Донбасі, окремої від Путіна. Так само, як немає окремої від Москви боку в Абхазії, в Південній Осетії, в Придністров'ї і в інших утворених Росією штучних республіках.

"Я знаю, що багато хто з вас, особливо ті, хто балотувався по центральній і західній Україні, обіцяли виборцям визнавати російську агресію російською агресією. Без цього ви, ймовірно, не потрапили б до парламенту. Тому зараз для вас момент істини", – акцентував політик.

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Експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець порадив Зеленському перестати читати ЗМІ, які "фігово позначаються на розумовій діяльності".

"Ще пару таких "дзвінків Путіну" після загибелі наших бійців на фронті, і пан Зеленський поїде не в новий офіс, а куди в інше місце. Рейтинги і народна довіра – речі досить примхливі", – зазначив він в мережі.

Заступник шеф-редактора "Обозревателя" Ганна Молчанова коментуючи заяву Зеленського, підкреслила, що війна в Україні це "не іграшки в солдатики".

"І це з 2014 року не іграшки в солдатики. Це війна. Вчора (6 серпня) загинули четверо наших воїнів", – написала вона в мережі.

Крім того, в коментарях користувачі мережі відзначали, що даний дзвінок Путіну є "ганьбою" для України: "А на коліна не став? Позорище!".

"А на коліна не став?" Дзвінок Зеленського Путіну розлютив мережу
"А на коліна не став?" Дзвінок Зеленського Путіну розлютив мережу
"А на коліна не став?" Дзвінок Зеленського Путіну розлютив мережу
"А на коліна не став?" Дзвінок Зеленського Путіну розлютив мережу
"А на коліна не став?" Дзвінок Зеленського Путіну розлютив мережу
"А на коліна не став?" Дзвінок Зеленського Путіну розлютив мережу
"А на коліна не став?" Дзвінок Зеленського Путіну розлютив мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що має намір провести телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
соцмережі
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филипп филипыч
филипп филипыч
радует что таких болванов меньшинство. доказано выборами
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Marin Ella
Marin Ella
он доиграется!
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