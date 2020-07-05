80% українців легко переносять коронавірус, їм не потрібні лікарні, – Ляшко

В Україні 80% хворих на коронавірус COVID-19 не потребують госпіталізації.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, розповівши також, кому потрібен стаціонар (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу – 80% переносять її в легкому стані. Їх не треба госпіталізувати на ліжка, де вони можуть отримати внутрішнє інфікування іншими хворобами. Вони проходять лікування амбулаторно під медичним наглядом. 20% вимагають госпіталізації", – наголосив Ляшко.

Водночас головний санлікар повідомив, що реальний коефіцієнт госпіталізації в країні – 19. Однак у різних областях по-різному, наприклад, у Закарпатській області приблизно 29-31% хворих потрапляє в лікарні.

"Коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі", – сказав Ляшко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Ляшко озвучив умови перемоги країни над коронавірусом. Він упевнений, що зростання кількості інфікованих безпосередньо залежить від пом'якшення карантину.