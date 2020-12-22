5 найбільш вигідних ніш для самостійного запуску в інтернеті. За що вам заплатять і скажуть спасибі?

Величезний попит і не менш вражаюча пропозиція: так зараз виглядає ринок онлайн-навчання. 5 років тому курси в інтернеті здавалися чимось екзотичним і ексклюзивним (а значить, дорогим і недоступним), а інші ставилися до них з великим побоюванням і сумнівалися в якості отриманих знань. Зараз існує величезний вибір – від платформ типу COURSERA, онлайн-шкіл і акселераторів до індивідуальних курсів "однієї людини".

Теми навчання найрізноманітніші – від дресирування папужок і ремонту ноутбука до космофізики і древньокельтської мови. Конкуренція призвела до природного відсіву неякісних курсів і викладачів із низьким рівнем знань. Ті, хто хоче почати свій проєкт, виявляються перед важким вибором напрямку, в якому їх чекає успіх.

Для того, щоб створити і запустити самостійно свій курс, потрібно насамперед відповісти на питання:

Навіщо це мені?

Що я хочу отримати у підсумку?

Навіщо це моїм майбутнім слухачам?

Що вони отримають, пройшовши курс?

Якщо ви чітко для себе розумієте відповіді, буде неважко визначити ТЕМУ і тих людей, кому вона цікава. А звідси випливають технічні, але теж дуже важливі деталі: ФОРМАТ курсу і МІСЦЕ ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ.

З'ясувавши для себе все це, приступите до створення структури курсу і його змісту.

Але повернемося до ТЕМИ. Відповідаючи на перше запитання, треба зрозуміти – яка у вас головна мотивація – гроші чи щось інше? Може, вас більше захоплює можливість поділитися своєю майстерністю? Самореалізація? Альтруїзм – бажання допомогти іншим людям? Звичайно, одне іншому не заважає – можна заробляти і розповідати про улюблену справу. Але з'ясувати пріоритет потрібно чітко. І не обманюйте себе!

Для того, щоб курс гарантовано став прибутковим, потрібно вибрати тему, яка напевно зацікавить більше потенційних студентів і, найголовніше – мотивує заплатити за курс. Так буде, якщо навчання принесе очевидну для них цінність. Це можуть бути знання, що дають перевагу на роботі, а, значить кар'єру і більший заробіток. Або навпаки, вміння заощадити на покупці товарів або послуг.

Вартість курсу прямо залежить від ціни тієї переваги і прибутку, який він дає, ми це розберемо на прикладі.

Є перевірений часом і досвідом список тем, які напевно привернуть масу бажаючих купити ваш курс:

Заробіток і професії. Можна проаналізувати, які фахівці зараз потрібніші на ринку і навчати цих професій.

Приклад розрахунку ціни: Налаштування однієї рекламної компанії в соцмережі коштує в середньому $200. Значить, можна просити за курс $1000 – він окупиться для слухача за 1-2 місяці.

Краса. У цій ніші багато напрямків – майстерність макіяжу, стиль в одязі і т.д. Проаналізуйте запити в вордстат і подивіться, що обговорюють на тематичних форумах. І визначте, що вам більше підходить.

Здоров'я. Ця тема, напевно, близька кожному. Якщо людина не турбуватися про своє здоров'я, напевно у нього є діти або літні родичі. Це можуть бути курси з фітнесу та дієт, психологічні, боротьби зі шкідливими звичками і т. д.

Хобі. Все що завгодно – вироби та в'язання, дресирування тварин і кулінарія. Все це цікаво людям і вони готові за це платити. Хоч прямого доходу зазвичай ці знання не приносять. Вартість курсу може бути довільною, хоча можна орієнтуватися на вартість самого захоплення. Зрозуміло, що уроки макраме дешевші курсу з антикваріату!

Стосунки й особистісний ріст. Тут взагалі політ фантазії. І у виборі теми курсу і його вартості!

Пам'ятайте, що люди йдуть на курси не тільки за знаннями – зараз майже все можна знайти в інтернеті безкоштовно. Вони хочуть, щоб інформація, за яку вони платять, була актуальна і подана в зручній формі. Важливий стиль і формат, особистість експерта. Взагалі, тут дрібниць не буває. На курс може залучити, наприклад, тусовка однодумців і спілкування.

Щоб уявити курс і залучити слухачів зазвичай їм розповідають, який результат вони отримають закінчивши його, як покращують своє життя і заробіток, застосувавши отримані знання.

Є закони, за якими визначається успіх курсу, його результат. Почати самостійно заробляти в інтернеті непросто. Можна даремно витратити гроші і час, зробивши банальні помилки, як і багато попередників. За статистикою – лише один із 20-ти стартів стає прибутковим.

Для вивчення цих законів і механізмів було проведено дослідження, у підсумку вийшла інструкція. Практика показала, що якщо її виконувати, гарантовано вийде найкращий результат. Щоб отримати її в подарунок НАТИСНІТЬ ТУТ.