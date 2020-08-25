"5 канал", "Прямий" та "Еспресо" стали лідерами серед інформканалів в День Незалежності

У марші з нагоди Дня Незалежності взяли участь тисячі ветеранів війни на Донбасі, волонтерів, активістів та політиків.

"5 канал", "Прямий" та "Еспресо", які транслювали Марш ветеранів та телемарафон до Дня Незалежності України, стали лідерами серед інформаційних каналів 24 серпня. Про це повідомив "5 канал".

Марш Незалежності в центрі Києва, який став альтернативою до офіційних заходів влади і транслювався на "Прямому", "Еспресо" та "5 каналі", подивилися десятки мільйонів людей.

За аудиторією "Вся Україна 18+", зокрема, телеканал "Прямий" загалом посів 8 місце, обійшовши телеканали ТЕТ та "2+2".

У Києві "Прямий" із часткою 4,37% вийшов на 6 місце, обійшовши "Новий канал" та СТБ.

У Львові цей же телеканал із часткою 5,59% увійшов до першої п'ятірки перегляду разом із ICTV, "1+1", телеканалами "Україна" та "Інтер".

Частка "5-го" під час трансляції Маршу становить 2,21%.

Вечірній телемарафон, який транслювався в ефірі трьох телеканалів за участі п'ятого президента Петра Порошенка та інших учасників Маршу Незалежності, ветеранів, волонтерів, громадських діячів, подивилися понад 2 мільйони людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня у центрі Києва відбувся багатотисячний Марш Незалежності, організований ветеранськими і волонтерськими організаціями, громадськими активістами та рухами. У ньому взяли участь учасники війни проти російської окупації, родини загиблих на фронті, військові медики і капелани, опозиційні політики, діячі культури і тисячі українських патріотів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!