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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Засновник і шеф-редактор "Цензор.НЕТ"Всі статті автора

"Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"

9.8тЧитати матеріал російською

Владимир Цемах - соучастник убийства четырех украинских воинов 30-й механизированной бригады

Захваченный агентами СБУ и вывезенный на суд в Киев подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах, должен отвечать не только за участие в операции ВС РФ по уничтожению "Боинга", но и за убийство украинских воинов.

В видеоинтервью, данном в 2015-м году, Цемах - позывной "Борисыч", рассказывает, как его подразделение приняло участие в бою на 43-м блок-посту под Снежным 6 августа 2014-го года.

В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й механизированной бригады из 23-мм установки ЗУ-23.

Цемах два года воевал в Афганистане, воевал в Славянске и под Снежным с мая 2014-го, а бойцы 30-й бригады, которые тем утром в колонне выехали на 43-й блок-пост, на тот момент опыта не имели, и о том, что враг подготовился к бою информации у них не было - для них всех это был первый огневой контакт. После короткой перестрелки наши отступили.

На месте боя осталось четверо наших бойцов - еще живые. Сержант Владимир Степанюк в 10.30 позвонил своему другу, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь.

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Но в 13.46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР".

Раненых Степанюка и Чечета боевики Цемаха не спасли, а добили на месте боя. Тела четырех украинских героев нашли и вывезли волонтеры миссии "Эвакуация-200", останки были обезображены.

6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха, который сейчас находится в в руках СБУ, погибли:

Иван Ломачук - 23 года, из села Писки Житомирской области.

"Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"

Юрий Чечет - 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья - осталась жена Нина, двое сыновей - Ярослав и Александр.

Сергей Пивоварчук - 29 лет, из села Терновка Житомирской области.

"Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"

Владимир Степанюк - 40 лет, из села Токарив Житомирской области.

"Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"

"Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"

Мы не забудем вашу память. И мы не имеем права прощать и амнистировать ваших убийц.

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Автор
Юрій БутусовЮрій Бутусов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини РосіїРосіяРосія - країна-агресорДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"Новини ЛНР
Джерело
Джерело:Facebook Юрия Бутусова
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Жуков Виталий
Жуков Виталий
В селе Крупа Луцкого района 5 июля покончил с жизнью 25-летний участник карательной операции Киева против народа Донбасса. Об этом сообщила психолог Зверева в Facebook.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Этот дед за себя четверых карателей уложил. Другой дедок угостил карателей медком, два трупа. Если такие деды на Донбассе, то представляю, что творят с врагами обычные ополченцы.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Хто там щось говорив про 'пятнашку' цьому виродку? Пожитєве, а ще краще - 'самогубство' у камері.
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