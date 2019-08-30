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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Цена обмена пленными очень высока для Украины

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Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена.

Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17".

Владимир Цемах

Владимир Цемах

ВВС

Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, провезли через блок-посты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах он является одной из самых главных целей прокуратуры Нилерландов.

Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году.

Новини
За повернення наших людей ми дорого заплатимо

Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину.

Если Украина освобождает Цемаха - мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности.

Идут многоуровневые переговоры, они требуют длительного времени, участие принимает несколько центров влияния. Такое не бывает быстрым. Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну.

Цена вопроса очень высока.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Боїнг МН17 тероризм
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Коментарі на сайті не модеровані
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Бутусов вкидає кремлівську маніпуляцію. Насправді, ціна звільнення полонених - не Цемах. Ціна значно вища. Ціна - повернення Донбасу в Україну на умовах кремля. А вкидом про Цемаха Бутусов відволікає увагу.
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