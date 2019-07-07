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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Засновник і шеф-редактор "Цензор.НЕТ"Всі статті автора

Филарет хочет занять кресло Епифания

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Патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам "Россия 24" и выступил против Томоса и Православной церкви Украины

Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам из телеканала "Россия 24", которые десятки лет выступали против украинской православной церкви и против самого Филарета, и в этом интервью Филарет оскорбил предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, которого сам же и выдвинул на этот пост, и выступил против Томоса, за который он сам же ранее боролся и получил звание Герой Украины.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

Акценты

"Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я – буду Патриархом", – заявил Филарет.

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"Хвороба змінила його невпізнанно. Ззовні нібито все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоби НАШ Патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне – щоби далі руйнувати Україну. Хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу", – считает отец Евстратий Зоря.

Человека вознесли наверх, общество дало ему уважение и почет, потому что все думали, что он свою жизнь боролся за принципы.

А он кинул в свой народ кусок дерьма, чтобы показать, что боролся за кресло во власти.

Лечится ли такое?

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Автор
Юрій БутусовЮрій Бутусов
Тема
російська пропаганда
Особи
Патріарх ФіларетМитрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
пропагандаРосіяросійські телеканали
Джерело
Джерело:Facebook Юрия Бутусова
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bender bender
bender bender
Чекіст-завжди чекіст-завжди.
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Ронович Рон
Ронович Рон
Купил томос в магазине всё по 3 , очень мягкая бумага, всем рекомендую !!!
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Урбан Петр
Урбан Петр
Мудрость приходит со старостью, но бывает, что старость прходит одна.
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