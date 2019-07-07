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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Путін придумав новий план по Донбасу

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Під час перебування в Італії російський президент Володимир Путін зажадав "повного відновлення економічних відносин Донбасу і України", зокрема – скасування новим президентом Володимиром Зеленським указу його попередника Петра Порошенка про блокаду Донбасу, пише Віталій Портников для Радіо Свобода.

Слід, однак, розібратися, що це був за указ і до яких наслідків він призвів. Указ президента в лютому 2017 року вводив в дію відповідне рішення РНБО, яке стосувалося заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці країни. Рішення було ухвалене після блокади пересування поїздів з вугіллям депутатами та активістами, які вимагали зупинити "торгівлю на крові". Сам Порошенко був рішучим супротивником цих дій. "Вони блокують не ОРДЛО, і не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну, блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності. Моя тверда позиція, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми повинні повернути ці території України", – говорив Порошенко на засіданні РНБО. Якби зараз я приписав цю цитату чинному президенту, більшість читачів мені б повірила.

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Проти блокади рішуче висловлювався і Захід. "Блокада залізничного сполучення між контрольованими державною владою територіями і ОРДЛО суперечить інклюзивному підходу до громадян України, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Відповідальні за початок блокади повинні негайно її припинити", – заявляли тоді у представництві ЄС. Проте, громадська думка тоді була не на боці влади, не на боці наших західних союзників, а на боці тих, хто блокаду здійснював. Не допомогли і заяви представників правлячої коаліції в тому, що "основним бенефіціаром блокади стане олігарх Ігор Коломойський" (про це писав, зокрема, депутат Володимир Ар'єв, який стверджував, що кінцева мета блокади – змусити уряд залишити після реконструкції ТЕЦ гарантовані опції під покупку мазуту в "Укртатнафти").

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Владі довелося поступитися. "Торгівля на крові" припинилася. Через два з половиною роки після цього Ігор Коломойський каже про "громадянський конфлікт" на Донбасі, партія "Самопоміч", депутати від якої брали в організації блокади найбільш активну участь, не розраховує сформувати фракцію в новому парламенті, новий президент говорить словами старого з 2017 року.

При цьому Україна продовжує закуповувати той самий антрацит – тільки вже під виглядом імпортного вугілля. Підприємства на окупованій території Донбасу, які до введення блокади продовжували вважатися українськими, "віджаті" у власників, більше не платять податки до українського бюджету, зате поповнюють бюджети "народних республік", а Володимир Путін, фактично, вимагає легалізації цього їхнього нового статусу.

Саме це має на увазі російський президент, коли закликає до скасування блокади – тому що в разі відмови від неї, ми опинимося в зовсім іншій економічній реальності, ніж у 2017 році. І коли Путін жартівливо пропонує, щоб указ про скасування блокади видав він, а не Зеленський, це не так уже й смішно. Тому що за два роки економіка окупованого Донбасу виявилася фактично в російської юрисдикції.

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А була в українській.

І це те, в чому потрібно зізнатися самим собі. Українське суспільство в будь-яких своїх проявах, від патріотизму до колаборації, стає об'єктом простих маніпуляцій. Боротьба з "торгівлею на крові" самої торгівлі не зупинила. Однак допомогла Кремлю встановити контроль не тільки над територіями, а й над підприємствами окупованих районів. Допомогла розірвати ті зв'язки, які ще існували у жителів цих районів з Україною – коли вони залишалися платниками податків або отримували українські зарплати. А зараз в регіоні все замкнуто на "народні республіки", на окупаційну владу. І Путін, з усього виглядає, хоче легітимізації цієї влади і економіки, яку вона контролює.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіБлокада Донбасса
Особи
Володимир ПутінВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
ДонбасНовини Донбасу
Джерело
Джерело:www.radiosvoboda.org
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Путін придумав новий план по Донбасу і поділився ним з Портніковим особисто
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Kukharkin Vadim
Kukharkin Vadim
Виталий, а Вы были на гей параде? Вы как пассивный гей чувствуете , как вам стало комфортнее жить в Украине после Майдана? Появились ли у Вас бурные оргазмы от анального секса? А то Вы всё учите украинцев и Путина как жить, а мы даже не знаем как дела у вашей жопы!
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Да план то простой....86 федеральный округ.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Дегтяренко Светлана, И этот округ тараканы в твоей дурной голове уже создали.
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