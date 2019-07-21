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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Біг по колу триває

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Коли я відстежую реакцію на обшуки в "Арселор Міттал", я згадую 2004 рік. Одним з найбільш важливих результатів Майдану було скасування приватизації "Криворіжсталі" Рінатом Ахметовим та Віктором Пінчуком і проведення нового конкурсу, на якому перемогла індійська компанія. Третій президент України Віктор Ющенко міг продемонструвати свою "рівновіддаленість" від олігархів, прем'єр Юлія Тимошенко - показати, як запрошує нових інвесторів.

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Указ Путина: просто так он ничего не подписывает

За 15 років шостий президент України Володимир Зеленський домовляється з Рінатом Ахметовим та Віктором Пінчуком про допомогу у відновленні Донбасу, Юлія Тимошенко знову претендує на посаду глави уряду, на колишній "Криворіжсталі" проходять обшуки. Не змінилося нічого - ні основні гравці, ні екологія, ні розуміння ситуації українцями. Біг по колу триває просто тому, що немає запиту на зміну самих правил гри. Запит є на краще життя, яке не з`являється просто так.

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Украина под колесами

Якщо ми дійсно хочемо іншої екології, нам потрібно не просто інше законодавство, а й інші суди, і інше суспільство. Західний інвестор працює по-різному в Англії, Росії та Китаї. На Заході він дотримується норм. У Росії дає хабара. Про Китай я не розповідаю - економічне зростання цієї країни забезпечене тотальною байдужістю до людей, що нормально для комуністів. А як це роблять комуністи ми вже знаємо.

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Путин все расскажет

При цьому ми повинні розуміти, що як тільки досягнемо західних стандартів, то відразу ж перестанемо бути цікаві західним інвесторам. Західний бізнес тому і йде в "третій світ", що там можна ці стандарти порушувати. Це огидно, але ніхто не може змінити законів капіталізму крім комуністів. А як це роблять комуністи ми вже знаємо.

Українці хотіли б уже сьогодні жити як в Німеччині, але при цьому конкурувати на ринку праці та нових виробництв з Камбоджею. Так не буває. Саме тому тут не буде ніякої Німеччини. А буде Камбоджа, сором'язливо прикрита фіговим листком боротьби з корупцією і турботою про "просту людину"

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Тема
Обшуки СБУ
Особи
Володимир Зеленський Рінат Ахметов Віктор Пінчук Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Telegram-канал Віталія Портнікова
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Бачу інше коло: безмежна корупція бо можна мільйони людей купити за дешево - дуже багато бідних; значно підняти рівень життя не дає безмежна корупція. Розірвати це коло без зовнішньої сили не можна.
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