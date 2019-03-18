Есть такая точка зрения, как у тебя. Но ты толкаешь меня по неверному пути Паниковского. Я должен сейчас говорить какие-то слова, но я не хочу их говорить сейчас в эфире "Эха". Потому что все уже давно сказано. Есть Минские соглашения, есть по Минским соглашениям возврат Донбасса под юрисдикцию окончательную Украины с перекрыванием границы.
Что касается Крыма – воевать никто не собирается. Кто будет воевать, зачем это надо, воевать? Есть другие сценарии, я о них сейчас говорить не хочу, потому что они вызовут отторжение, еще какое-то уголовное дело откроют, что я говорю против территориальной целостности России. Мне это совершенно не надо.
Еще раз. Тема важная — 5-летие Крыма. Скажу несколько по касательной, потому что отреагировать надо. Уважаемые радиослушатели, на сайте "Эха", "Дождя". "Радио Свобода", ВВС, "Дойче Велле" прекрасные аналитические статьи, что получила Россия с Крымом, а что потеряла, какое будущее Крыма, насколько это было важно, насколько это было необходимо. Ничего не буду никому говорить – почитайте. Там замечательные люди, прекрасные аналитики. Послушайте передачи "Эха".
Хочешь насмешить Бога – сообщи ему о своих планах. А еще лучше вместе с богом придумывайте план, а еще лучше – объявите свои планы "божественными".
Жизнь, история, санкции, смена лидера российского, которая рано или поздно будет, если только он не собрался жить вечно, — но, по-моему, прецедентов такого не было, жизнь все перемалывает, и жизнь все расставляет по своим местам. История с Крымом тоже завершится, и где-то лет через 200-300, если все будет в порядке, россияне и украинцы будут в прекрасных отношениях, будут братьями, любить друг друга, целовать и ездить в гости.
Это все, что я хочу сказать. И не заставляйте меня сказать большее. Кто считает, что "Крымнаш", российский, что вопрос закрыт — ну, значит, вопрос закрыт. Считайте так. Кто считает, что нужны какие-то переговоры, – какие могут быть переговоры по поводу чужой собственности? Я тоже что-то у кого-то бы украл, а потом предложил переговоры. История такого не знает. Вот почему санкции и вот почему совсем нерадостные дела у российского президента. Вот это все, что я хотел сказать: жизнь все расставит на свои места".
А сейчас, вы знаете, Путин стыдливо приказал не делать из этого каких-то торжеств. Сегодня показано — к сожалению, не могу на радио показать фотографии, которые вложены – как в прекрасной российской столице празднуется этот праздник — напротив мэрии стоят глашатаи: "давайте танцевать", а люди равнодушно проходят мимо.
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